OTTAWA, ON, le 20 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2022-2023 à la Chambre des communes.

Le budget supplémentaire des dépenses propose 8,8 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées dans 26 organisations fédérales. Parmi les investissements, on compte 3,6 milliards de dollars pour soutenir les priorités des communautés autochtones, 1,4 milliard de dollars pour l'acquisition de traitements existants et émergents contre la COVID-19, de même que 853 millions de dollars pour soutenir la réponse du Canada à l'invasion de l'Ukraine et 323 millions de dollars pour encourager l'utilisation de véhicules émission zéro.

Le budget supplémentaire des dépenses présente également, à titre d'information, des dépenses budgétaires législatives prévues de 860 millions de dollars, principalement attribuables aux prévisions mises à jour fournies dans le budget de 2022 pour les frais d'intérêt et les prestations de la Sécurité de la vieillesse.

Les budgets des dépenses, y compris le budget supplémentaire des dépenses, fournissent à la population canadienne et aux parlementaires la transparence nécessaire sur la façon dont le gouvernement investit l'argent des contribuables pour répondre aux priorités.

Citation

« Le gouvernement continue d'investir dans les communautés autochtones, ainsi que dans la santé, le bien-être et la sécurité de la population canadienne, tout en reconnaissant l'importance de soutenir nos partenaires internationaux qui partagent nos valeurs démocratiques. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits saillants

Le Budget principal des dépenses 2022-2023 demandait l'autorisation de dépenser 190,3 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées et 228 millions de dollars en dépenses non budgétaires votées.

demandait l'autorisation de dépenser 190,3 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées et 228 millions de dollars en dépenses non budgétaires votées. Les dépenses totales de ce budget supplémentaire représentent une augmentation de 4,6 % des dépenses budgétaires votées prévues par rapport au Budget principal des dépenses 2022-2023 .

. À titre d'information, le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2022-2023 présente également des prévisions de dépenses budgétaires législatives de 860 millions de dollars.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Coordonnées (médias): Yentl Béliard-Joseph, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, 579-337-5723; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Appareil de télécommunication pour Sourds (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]