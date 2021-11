OTTAWA, ON, le 26 nov. 2021 /CNW/ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le gouvernement affiche clairement son engagement à améliorer la santé publique et le bien-être au sein des communautés autochtones au moyen d'investissements clés dans les services et l'infrastructure, et à contribuer à l'effort mondial visant à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le budget supplémentaire des dépenses (B) de 2021-2022 à la Chambre des communes.

Dans ce budget supplémentaire des dépenses, on propose 8,7 milliards de dollars de dépenses budgétaires votées dans 60 organisations fédérales. Ce montant comprend des dépenses de 1,1 milliard de dollars pour les logements, les écoles, les programmes de protection de l'enfance et les infrastructures hydrauliques dans les communautés autochtones, ainsi que 1,2 milliard de dollars destiné aux efforts que le gouvernement continue de déployer en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le budget supplémentaire des dépenses indique aussi, à titre d'information, les dépenses législatives budgétaires prévues de 4,7 milliards de dollars, attribuables principalement à la prolongation de la Prestation canadienne de la relance économique, et aux exigences prévues relatives à la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique.

Les documents budgétaires donnent aux Canadiens et aux parlementaires un aperçu de la façon dont le gouvernement entend investir l'argent des contribuables.

Citation

« Ce budget supplémentaire des dépenses montre l'engagement constant de notre gouvernement à améliorer les résultats pour les Canadiens, y compris ceux qui vivent dans les communautés autochtones, et à continuer à contribuer à l'effort mondial visant à lutter contre la COVID-19. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Dans le budget principal des dépenses de 2021- 2022 et le budget supplémentaire des dépenses (A) de 2021-2022, on demandait d'autoriser des dépenses budgétaires votées de 165,8 milliards de dollars et des dépenses non budgétaires votées de 180,7 millions de dollars.

le budget supplémentaire des dépenses (A) de 2021-2022, on demandait d'autoriser des dépenses budgétaires votées de 165,8 milliards de dollars et des dépenses non budgétaires votées de 180,7 millions de dollars. Dans le budget supplémentaire des dépenses (B) de 2021-2022, on demande d'approuver de nouvelles dépenses budgétaires votées de 8,7 milliards de dollars.

Aux fins d'information, le budget supplémentaire des dépenses (B) présente aussi les dépenses législatives budgétaires prévues de 4,7 milliards de dollars.

