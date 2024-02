OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2023-2024 à la Chambre des communes.

La série de documents budgétaires, dont le budget supplémentaire des dépenses, fournit aux parlementaires et aux Canadiens et Canadiennes des renseignements détaillés et transparents sur la façon dont l'argent des contribuables est géré afin que le gouvernement puisse être tenu responsable de ses plans de dépenses et de ses résultats.

Cette année, le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2023-2024 présente des dépenses prévues de 8,9 milliards de dollars pour l'approbation du Parlement. Les investissements proposés appuieront un certain nombre de priorités du gouvernement, notamment 1,9 milliard de dollars pour l'indemnisation des communautés autochtones et les programmes qui leur sont destinés, plus de 1,6 milliard de dollars pour les projets et les opérations militaires en Ukraine et en Lettonie, environ 360 millions de dollars visant à aider les provinces et les municipalités à continuer d'offrir des logements provisoires aux personnes qui demandent l'asile, ainsi que 100 millions de dollars au titre de l'aide à la location pour les Canadiens et Canadiennes à faible revenu grâce à l'Allocation canadienne pour le logement.

Ce budget supplémentaire des dépenses comprend aussi de l'information concernant les dépenses législatives de 4,3 milliards de dollars consacrées à d'autres initiatives importantes qui favorisent l'accès à l'éducation, la stabilisation des partenaires à l'échelle provinciale, et plus encore.

Le gouvernement s'est engagé à assurer la gestion efficace et prudente de l'argent des contribuables, tout en continuant de rendre des comptes de façon responsable et transparente à la population canadienne et aux parlementaires.

Citation

« Notre gouvernement est déterminé à faire preuve de responsabilité financière et de prudence dans l'utilisation de l'argent des contribuables. Le budget des dépenses permet aux Canadiens et Canadiennes de voir comment le gouvernement s'y prend. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Dans le budget principal des dépenses et les budgets supplémentaires des dépenses de 2023 - 2024, les autorisations demandées totalisant 248,2 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées ont été présentées au Parlement pour l'exercice en cours.

2024, les autorisations demandées totalisant 248,2 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées ont été présentées au Parlement pour l'exercice en cours. Les dépenses totales de ce budget supplémentaire des dépenses représentent une augmentation d'environ 3,7 % du total des dépenses budgétaires votées prévues pour 2023 - 2024.

2024. Le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2023-2024 est le troisième et dernier des budgets supplémentaires des dépenses prévus pour le présent exercice.

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: (média) : Ronny Al-Nosir, Attaché de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], 613-408-8294; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Ligne sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]