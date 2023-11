Cette année, le budget supplémentaire des dépenses (B) présente la première mise à jour de l'initiative de recentrage des dépenses gouvernementales.

OTTAWA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Chaque année, la présidente du Conseil du Trésor présente le budget principal et les budgets supplémentaires des dépenses afin de fournir des détails sur la manière dont l'argent des contribuables sera alloué à la réalisation des priorités du gouvernement, ainsi que sur les nouvelles dépenses proposées par le gouvernement.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2023-2024 à la Chambre des communes.

Le présent budget supplémentaire des dépenses présente la première mise à jour de l'initiative de recentrage des dépenses gouvernementales. Conformément à l'engagement pris dans le budget de 2023, 500 millions de dollars des fonds destinés aux déplacements et aux services professionnels ont été réorientés et supprimés des budgets 2023-2024 de 68 ministères. Le rapport complet est disponible sur la nouvelle page Web « Recentrage des dépenses gouvernementales ». Des renseignements supplémentaires sur l'initiative de recentrage seront présentés dans le Budget principal des dépenses 2024-2025 et déposés au Parlement d'ici le 1er mars.

Le budget des dépenses prévoit également 20,7 milliards de dollars de dépenses budgétaires votées, c'est-à-dire des dépenses supplémentaires qui devront être approuvées par le Parlement. Parmi ces investissements figurent de nouvelles mesures politiques axées sur la réconciliation, le leadership international et l'aide au logement ainsi que le financement de la rémunération et des avantages sociaux récemment négociés. Cela comprend plus de 8 milliards de dollars pour les règlements et l'indemnisation de groupes autochtones, 2,1 milliards de dollars pour le financement des conventions collectives récemment signées, 500 millions de dollars pour l'aide militaire à l'Ukraine, 430 millions de dollars pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique et 212 millions de dollars pour le Programme d'aide au logement provisoire.

En outre, le budget des dépenses comprend des dépenses législatives c'est-à-dire des dépenses qui ont été autorisées par une loi adoptée antérieurement. Cette année, il comprend 3,9 milliards de dollars y compris 2,0 milliards de dollars en paiements aux provinces et aux territoires liés au Transfert canadien en matière de santé.

Le gouvernement est déterminé à dépenser l'argent des contribuables de façon efficace et prudente, tout en demeurant responsable et transparent dans ses rapports aux Canadiennes et Canadiens et aux parlementaires.

« Grâce à nos rapports financiers périodiques, nous nous engageons à dépenser l'argent des contribuables de manière transparente, efficace et prudente. Le budget supplémentaire des dépenses réitère notre engagement à recentrer les dépenses gouvernementales sur les priorités les plus importantes pour les Canadiennes et les Canadiens. Alors que l'examen des plans de recentrage des dépenses se poursuit, je me réjouis de vous fournir une mise à jour plus détaillée lorsque je déposerai le budget principal des dépenses »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Dans le Budget principal des dépenses 2023-2024, le gouvernement demandait l'autorisation de dépenser 198,2 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées.

Les dépenses totales de ce budget supplémentaire des dépenses représentent une augmentation de 9,5 % des dépenses budgétaires votées prévues.

À titre d'information, le Budget supplémentaire des dépenses (B) présente également des dépenses législatives budgétaires prévues de 3,9 milliards de dollars.

Pour 2023-2024, il y aura une réduction de 500 millions de dollars des dépenses consacrées aux services de conseil, aux autres services professionnels et aux déplacements. Au total, les économies de l'initiative de recentrage des dépenses gouvernementales totaliseront 15,4 milliards de dollars sur 5 ans et 4,5 milliards de dollars par la suite.

