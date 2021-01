La toute dernière approbation de Santé Canada permet dorénavant de choisir la voie d'administration d'ENTYVIO ® , le premier traitement d'entretien destiné aux patients atteints de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse approuvé pour l'administration par voie intraveineuse et sous-cutanée





Grâce aux nouvelles options, soit les seringues ou les stylos préremplis, les patients peuvent choisir de faire leurs injections eux-mêmes à la maison

TORONTO, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Takeda Canada Inc. est heureuse d'annoncer que les Canadiens atteints de la maladie de Crohn disposent désormais d'une option de traitement supplémentaire grâce à l'approbation par Santé Canada d'ENTYVIO® (vedolizumab) offert sous forme d'une nouvelle préparation prête à l'emploi pour auto-injection par voie sous-cutanée, permettant le traitement d'entretien à domicile. La préparation pour auto-injection a également été approuvée récemment par Santé Canada pour le traitement d'entretien de la colite ulcéreusei. Cette affection et la maladie de Crohn sont les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin (MII)ii.

Depuis des dizaines d'années, l'incidence des MII au Canada ne cesse d'augmenter et, actuellement, le Canada est l'un des pays où l'incidence et la prévalence de ces maladies sont les plus élevées au mondeiii. Le fait qu'ENTYVIO® soit offert au Canada pour traiter la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse en préparations pour injection sous-cutanée et perfusion intraveineuse donne aux Canadiens atteints de l'une ou l'autre de ces MII la possibilité de choisir la voie d'administration qui répond le mieux à leurs besoins.

« Les patients atteints de MII savent que leur maladie est chronique et qu'ils devront être traités toute leur vie durant. Ceux qui veulent jouer un rôle plus actif dans la prise en charge de leur maladie seront très heureux d'apprendre que l'administration régulière de médicaments sera simplifiée », a déclaré le Dr Talat Bessissow, professeur agrégé de médecine, Division de gastro-entérologie, Hôpital général de Montréal, Centre universitaire de santé McGill. « Le fait de mettre à la disposition des Canadiens atteints de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse cette nouvelle préparation de vedolizumab qui peut être apportée à la maison et auto-injectée représente une commodité qui sera bien accueillie. »

ENTYVIO® est indiqué pour le traitement des patients adultes de 18 ans ou plus atteints de maladie de Crohn active modérée à grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance aux immunomodulateurs ou à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα), ou qui ont présenté une réponse inadéquate, une intolérance ou une dépendance aux corticostéroïdes; et pour le traitement des patients adultes atteints de colite ulcéreuse active modérée à grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance au traitement standard ou à l'infliximab (un inhibiteur du TNFα)i.

Les MII touchent environ 270 000 Canadiens et ont des répercussions sur tous les aspects de la qualité de vie de ceux qui en sont atteintsiv. Bien que les MII puissent être diagnostiquées à n'importe quel âge, les groupes d'âge les plus susceptibles de recevoir un diagnostic sont les adolescents et les jeunes adultes âgés de 20 à 30 ansiv.

« Les personnes atteintes de maladies chroniques comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse doivent faire face à de nombreux défis liés à la prise en charge de leur maladie. La diversité des options thérapeutiques donne aux gens la liberté de faire des choix qui répondent véritablement à leurs besoins », déclare Susan Cowan, directrice générale de Crohn et Colite Canada. « Cette nouvelle voie d'administration du vedolizumab pour le traitement de la maladie de Crohn ainsi que la préparation pour auto-injection approuvée pour la colite ulcéreuse sont bien reçues par la communauté des personnes touchées par les MII. La capacité de s'administrer soi-même des médicaments à domicile est particulièrement pertinente en ces temps de pandémie de COVID-19 alors que les gens cherchent à réduire le temps passé à l'extérieur de chez eux. »

Takeda est déterminée à continuer d'investir dans la recherche et le développement et à chercher continuellement des moyens d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de MII en proposant des solutions novatrices.

« Takeda s'engage à innover sans cesse dans le domaine des MII afin de présenter de nouvelles solutions qui répondent aux besoins diversifiés des patients. Nous accordons la priorité à la santé et au bien-être des patients et nous les soutenons en proposant différents programmes, en poursuivant les recherches et en faisant progresser la science pour leur offrir des options adaptées à leur mode de vie. La disponibilité de cette nouvelle préparation d'ENTYVIO® marque une étape importante dans notre engagement continu », a déclaré le Dr Jefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques, Takeda Canada.

À propos d'ENTYVIO®i

ENTYVIO® (vedolizumab) pour perfusion intraveineuse est approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints de colite ulcéreuse active modérée à grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance au traitement standard ou à l'infliximab (un inhibiteur du TNFα). ENTYVIO® pour perfusion intraveineuse est également indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de maladie de Crohn active modérée à grave qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance aux immunomodulateurs ou à un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα); ou qui ont présenté une réponse inadéquate, une intolérance ou une dépendance aux corticostéroïdes.

Le schéma posologique recommandé pour ENTYVIO® est 300 mg administrés par voie intraveineuse aux semaines 0, 2 et 6, puis toutes les huit semaines par la suite. Après avoir reçu au moins deux doses d'ENTYVIO® par voie intraveineuse, les patients atteints de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn qui présentent une réponse clinique peuvent passer à une dose d'entretien sous-cutanée. Le schéma posologique recommandé pour le traitement d'entretien par ENTYVIO® pour administration sous-cutanée, après au moins deux perfusions intraveineuses, est de 108 mg administrés par injection sous-cutanée toutes les deux semaines. La première dose par voie sous-cutanée doit être administrée à la place de la dose intraveineuse suivante prévue, puis toutes les deux semaines par la suite.

Le profil de tolérabilité d'ENTYVIO® pour perfusion intraveineuse a été évalué dans le cadre des essais GEMINI de 52 semaines, où le taux d'abandon en raison d'effets indésirables était faible : 9 % des patients ayant reçu ENTYVIO® contre 10 % des patients ayant reçu un placebo. L'efficacité et l'innocuité du traitement d'entretien par ENTYVIO® administré par voie sous-cutanée aux adultes atteints de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn active modérée à grave ont été mises en évidence dans les essais VISIBLE 1 (CU) et VISIBLE 2 (MC), deux études à répartition aléatoire, à double insu et contrôlées par placebo visant à évaluer les paramètres d'efficacité à la semaine 52. Les données tirées des études contrôlées et des études ouvertes relatives à l'innocuité d'ENTYVIO® par voie sous-cutanée pour le traitement d'entretien de la colite ulcéreuse ou de la maladie de Crohn concordaient avec le profil d'innocuité connu d'ENTYVIO® par voie intraveineuse, sauf pour les réactions au point d'injection. Chez les patients recevant ENTYVIO® par voie sous-cutanée (N = 811), des réactions au point d'injection ont été signalées chez 5,1 % des patients. Des réactions d'hypersensibilité considérées comme étant liées au traitement par les chercheurs ont été signalées chez 3,5 % des patients.

À propos de Takeda Canada inc.

Takeda Canada inc. est la filiale canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous réalisons par ailleurs des investissements de R et D ciblés dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

ENTYVIO® est une marque déposée de Millennium Pharmaceuticals, Inc. et est utilisée sous licence par Takeda Canada Inc.

