La Première Symphonie de Sibelius Concert de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal à la Maison Symphonique

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) convie le public à assister en grand nombre à un concert avec l'Orchestre symphonique qui présentera La Première Symphonie de Sibelius, le dimanche 26 novembre à 14h30, à la Maison symphonique, sous la direction de la cheffe invitée Tania Miller.

À cette occasion, l'Orchestre interprétera la Symphonie nᵒ 1 en mi mineur, op. 39 de Jean Sibelius, une œuvre remarquable, notamment caractérisée par ses thèmes parfois lyriques, parfois héroïques, une ambigüité tonale et l'emploi du chromatisme.

Tania Miller, cheffe invitée (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal) Wan Lin Song, soliste (pianiste, classe de Richard Raymond) Photo : Jean-Sébastien Jacques (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Montréal)

En première partie du concert, on entendra La Moldau de Bedřich Smetana, le Larghetto et l'Allegro vivace du Concerto pour piano nᵒ 2 en fa mineur, op. 21 de Frédéric Chopin avec la pianiste Wan Lin Song de la classe de Richard Raymond ainsi qu'une création, Composition pour orchestre de Jules Bastin-Fontaine de la classe de composition instrumentale de Maxime McKinley.

OSCMM

Maison Symphonique de Montréal

1600, rue Saint-Urbain

30$ régulier* | 15$ étudiants*

Billetterie de la place des arts

* Plus frais de service de la Place des arts

Tania Miller , cheffe invitée

La chef d'orchestre canadienne Tania Miller s'est distinguée en tant qu'interprète, musicienne et innovatrice dynamique. Elle s'est produite comme chef d'orchestre invité au Canada, aux États-Unis et en Europe avec des orchestres tels que l'Orchestre Symphonique de Berne, l'Orchestre Philharmonique NFM de Wroclåw, l'Orchestre Symphonique de Toronto, l'Orchestre Symphonique de Seattle, l'Orchestre Symphonique de Chicago, l'Orchestre Symphonique de l'Oregon, l'Orchestre du Centre National des Arts d'Ottawa, Orchestre Métropolitain de Montréal, les orchestres de Vancouver,Calgary et Winnipeg, le KBS Symphony à Séoul et le Virtuoso Chamber Orchestra au World Orchestra Festival de Daegu, en Corée du Sud entre autres. Directrice musicale de l'Orchestre symphonique de Victoria du Canada pendant 14 ans, Tania Miller a récemment été nommée directrice artistique du Brott Music Festival au Canada. La saison 23-24 de Maestra Miller comprend ses débuts avec l'Opéra de Vancouver dans la production de Die Zauberflöte de Mozart, et avec l'Orchestre philharmonique de Varsovie. Mme Miller est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en direction d'orchestre de l'Université du Michigan.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

