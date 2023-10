La presse numérique Pro Z75 de Ricoh offre aux entreprises un chemin clair de l'impression offset à numérique avec une disponibilité mondiale après avoir amélioré l'efficacité, accru la flexibilité de productivité et étendu les occasions d'application pour les premiers clients.

EXTON, Pa, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Ricoh a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de la presse numérique Pro Z75 de Ricoh, la première plateforme de perfectionnement B2 (impression recto-verso automatique) à jet d'encre aqueuse à feuilles qui permet d'accélérer le passage de l'offset au numérique tout en ayant une qualité d'impression plus élevée, des temps d'exécution plus rapides et un moins grand nombre de demandes au personnel après des tests sur le marché réussis. La presse sera officiellement disponible pour les commandes publiques en Amérique du Nord à compter du 15 novembre 2023. Nous prévoyons qu'il y aura des commandes pour un placement immédiat étant donné le fort intérêt sur les marchés internationaux.

En juin 2022, Heeter Printing, un fournisseur marketing de services complets sécurisés de la région de Pittsburgh pour les industries très exigeantes comme l'assurance, le détail et les jeux vidéo, s'est associé à Ricoh afin de servir de site bêta officiel pour la plateforme de la presse à jet d'encre à perfectionnement B2 à feuilles qui a remporté un prix « iF DESIGN AWARD ».

Kirk Schlecker, président, Heeter Printing, avance : « Il y a des lacunes importantes dans l'industrie aujourd'hui en ce qui concerne la taille des tâches à effectuer sur des plateformes d'impression offset à jet d'encre à alimentation continue et de production numérique à feuilles. L'appareil Pro Z75 de Ricoh est un outil polyvalent. Il nous donne de la flexibilité dans la production des tâches des clients en comblant ces lacunes avec la productivité nécessaire pour prendre en charge des tâches de nos appareils offset traditionnels à 40 po, à jet d'encre Web et de toner à feuilles. Il combine la qualité d'image, l'efficacité, la taille d'impression, la flexibilité des substrats et l'économie nous permettant d'accepter plus de tâches et donc d'offrir une meilleure expérience à nos clients. Avec le soutien offert et l'engagement d'appuyer ses produits de Ricoh, l'appareil Pro Z75 de Ricoh est un appareil de choix pour tous les fournisseurs de services d'impression souhaitant réaliser leurs rêves les plus fous.

La presse Pro Z75 de Ricoh offre les avantages du feuille à feuille aux faibles coûts de fonctionnement et à la productivité élevée du jet d'encre. Elle produit des vitesses d'impression allant jusqu'à 4 500 feuilles par heures (FPH) en impression simple face ou 2 500 FPH en impression recto-verso. Les têtes d'impression Piezo en acier inoxydable apportent une résolution d'origine de 1 200 ppp à toutes les vitesses avec des encres pigmentées de quatre couleurs (CMJN) et le système de séchage breveté réduit grandement le gondolage et l'ondulation, ce qui assure des résultats de haute qualité prêts pour une finition immédiate. L'appareil Pro Z75 de Ricoh agrandit la flexibilité des substrats en prenant en charge des médias non couchés, traités à jet d'encre et couchés offset allant jusqu'à 400 g/m2 (24 points) avec une taille de feuille maximale de 23 par 29 po.

Gavin Jordan-Smith, vice-président principal, directeur général et chef de la division de la stratégie des ventes mondiales et des ventes des communications graphiques de l'Amérique du Nord, Communications graphiques de Ricoh, exprime : « Alors que les tirages plus courts et la demande grandissantes de communications basées sur les données poussent les fournisseurs de services d'impression à adapter leurs stratégies de production, nous les aidons à exploiter les plus récents appareils, logiciels et renseignements afin de devenir indispensables pour leurs clients avec l'appareil Pro Z75 de Ricoh comme exemple puissant de cet engagement en action. Le résultat est un nouveau niveau de rendement qui permet une production d'applications plus simples, rapides et rentables, comme du publipostage, des cartes postales, des matériaux de marketing et d'autres tâches d'impression commerciale.

Au-delà des vitesses élevées d'impression et des capacités de recto-verso automatiques, la presse incorpore des solutions d'automatisation importantes et un panneau de commande convivial afin de réduire le besoin d'intervention et d'améliorer l'efficacité des transitions. La qualité robuste de niveau offset et les têtes d'impression avancées durables sont conçues pour maximiser le temps de fonctionnement et la disponibilité de la presse. Le souci du détail de l'alimentation des feuilles par aspiration à air qui minimise les problèmes de chargement et de transport de papier ainsi que le récepteur configurable à grande capacité qui livre un empilage de papier clair et précis rationalise l'ensemble du flux de travail.

Conçue pour les entreprises d'impression qui gèrent un grand volume de tâches nécessitant des temps de fonctionnement fiables et un débit de production important, la nouvelle plateforme de production à jet d'encre est chapeautée par l'organisation mondiale de Ricoh qui est engagée envers le succès des clients. Les clients auront accès aux solutions brevetées de qualité supérieure d'automatisation des flux de travaux de Ricoh, comme TotalFlow™ Producer de Ricoh, TotalFlow BatchBuilder™ de Ricoh et Supervisor™ de Ricoh, en plus de services de consultation et de solutions de marketing de services complets, comme MarcomCentral®, pour maximiser le rendement du capital investi et la valeur d'entreprise.

Pour obtenir plus d'information à propos de l'appareil Pro Z75 de Ricoh ou pour communiquer avec un représentant Ricoh, visitez le https://takealookatricohproduction.com/production-inkjet/sheet-fed-inkjet/ricoh-pro-z75/.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de services numériques ainsi que de solutions d'impression et d'imagerie conçues pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2023, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,134 milliards de yens (environ 16,0 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent afin de laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.

