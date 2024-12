Signature d'un contrat d'achat d'électricité de 30 ans avec BC Hydro pour l'électricité qui sera produite par le projet éolien de Nithi Mountain (200 MW).

(200 MW). Partenariat entre la Première Nation Stellat'en (51 %) et Innergex (49 %) pour apporter plus d'énergie propre à la région.

Apportera d'importantes possibilités de croissance économique et de développement social à la région, soutenant la vision de la Première Nation Stellat'en pour un avenir durable et prospère.

Flux de trésorerie stables et continus pendant 30 ans, indexés sur l'inflation.

LONGUEUIL, QC, le 27 déc. 2024 /CNW/ - La Première Nation Stellat'en et Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») ont le plaisir d'annoncer la signature d'un contrat d'achat d'électricité (CAÉ) de 30 ans avec BC Hydro pour l'électricité qui sera produite par le projet éolien de Nithi Mountain (200 MW). Ce jalon marque une étape importante dans l'avancement des solutions énergétiques durables tout en favorisant la collaboration et en créant des avantages sociaux et économiques à long terme pour la région de Bulkley-Nechako en Colombie-Britannique.

« Nous gouvernons notre territoire conformément à la tradition juridique des Dénés Yinka depuis un millénaire », a déclaré le chef Stellat'en Robert Michell. « Le projet éolien de Nithi Mountain est ancré dans les valeurs et les croyances fondamentales des Dénés Yinka. Des collaborations comme celle-ci montrent au monde entier comment les Dénés de Yinka peuvent contribuer de façon compétitive et significative. Par le fait même, nous renforçons nos valeurs culturelles et nos objectifs de gestion de l'environnement tout en stimulant le PIB de la province. »

« Nous remercions la Première Nation Stellat'en pour sa confiance et sa collaboration dans le cadre du projet éolien de Nithi Mountain », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « En partenariat avec la Première Nation Stellat'en, nous sommes fiers de faire avancer un projet qui offre des avantages économiques et environnementaux durables à la région et qui honore les terres et les valeurs du peuple Dénés Yinka. Cette étape importante reflète la force de notre portefeuille de développement, et notre engagement commun à faire progresser la transition énergétique en Colombie-Britannique. L'expansion de notre portefeuille éolien canadien grâce à des projets comme celui de Nithi Mountain démontre l'importance que nous accordons à une croissance disciplinée, à la promotion de la durabilité régionale et à la création de valeur pour toutes les parties prenantes. »

Un projet ancré dans la collaboration et l'engagement

Le projet éolien Nithi Mountain est développé en étroite collaboration avec les Premières Nations de la région. Guidé par une planification collaborative de l'utilisation des terres, le projet intègre la préservation culturelle, la gestion de l'environnement et l'autonomisation économique des communautés autochtones de la région de Bulkley-Nechako.



Le projet devrait créer environ 150 emplois pendant les phases de développement, de construction et d'exploitation, soutenant ainsi la croissance économique locale et le développement de la main-d'œuvre.



La consultation transparente et inclusive est au cœur du projet, avec des initiatives d'engagement telles que des journées portes ouvertes, des actions de communication avec les médias, des communications spécifiques au projet et des salons de l'emploi qui débuteront prochainement. Ces efforts visent à favoriser un dialogue ouvert, à établir des relations durables avec les nations environnantes, les municipalités et les parties prenantes, et à s'assurer que les communautés locales sont impliquées à chaque étape.

Avantages pour l'environnement et la communauté

Le projet éolien de Nithi Mountain offrira de nombreux avantages environnementaux et communautaires, notamment :

Alimenter 60 000 foyers : Avec une production annuelle estimée à 600 GWh, le parc éolien fournira suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter environ 60 000 foyers, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de BC Hydro en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'avancement de l'électrification propre.

: Avec une production annuelle estimée à 600 GWh, le parc éolien fournira suffisamment d'électricité renouvelable pour alimenter environ 60 000 foyers, contribuant ainsi à atteindre les objectifs de BC Hydro en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'avancement de l'électrification propre. Soutien à la qualité de l'air et de l'eau au niveau local : Le projet éolien de Nithi Mountain fournira de l'énergie propre à la région, améliorant la qualité de l'air et de l'eau tout en renforçant l'infrastructure locale pour soutenir l'électrification des activités industrielles, réduisant ainsi les émissions à long terme.

Le projet éolien de fournira de l'énergie propre à la région, améliorant la qualité de l'air et de l'eau tout en renforçant l'infrastructure locale pour soutenir l'électrification des activités industrielles, réduisant ainsi les émissions à long terme. Engagement en faveur de la durabilité et de la protection de l'environnement : Le projet minimise l'impact sur l'environnement en évitant les ressources culturelles et écologiques sensibles. Il intègre la durabilité à chaque étape, avec des pratiques de remise en état pour restaurer la terre, préserver les valeurs culturelles et améliorer la biodiversité et les habitats de la faune et de la flore en cas de démantèlement.

La mise en service commerciale du projet est prévue pour 2030. Le contrat d'achat d'électricité à long terme avec BC Hydro (cote de crédit S&P : AA-) est structuré comme un contrat de prise obligatoire de l'énergie, indexé selon un pourcentage prédéfini de l'indice des prix à la consommation (« IPC »), assurant une stabilité financière et une protection contre l'inflation.

Le projet est sujet à l'exécution de contrats avec les fournisseurs et devra compléter avec succès les processus de demande de permis et répondre aux exigences réglementaires.

À propos de la Première nation Stellat'en

La Première Nation Stellat'en, située sur le bassin glaciaire entre le lac Fraser et Vanderhoof, a une longue histoire de vision avant-gardiste et de prise de décision centrée sur l'humain. La Nation s'est engagée à soutenir ses entrepreneurs, ses ouvriers, ses professionnels et ses étudiants afin de renforcer l'indépendance financière et le sens des affaires de ses membres. Stellat'en apporte au Partenariat des équipes de pointe en matière de développement économique et commercial qui possèdent une vaste expérience dans le domaine de l'exploitation des ressources et de la gestion des terres. La Nation Stellat'en est disposée à s'engager avec des entités privées et gouvernementales et à entretenir de solides relations de travail avec les Nations environnantes.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 89 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 377 MW (puissance installée brute de 4 332 MW), dont 42 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 3 installations de stockage d'énergie par batteries. Elle détient également une participation dans 14 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 991 MW (puissance installée brute de 1 334 MW), dont 2 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 9 807 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants et de présenter un attrayant rendement sur le capital investi ajusté en fonction du risque.

Pour en savoir plus, visitez innergex.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la production d'énergie, à ses projets potentiels, à la réussite du développement, de la construction et du financement (y compris le financement par des investisseurs participant au partage fiscal) des projets en cours de construction et des projets potentiels à un stade avancé, aux sources et conséquences du financement, à la réalisation du financement d'un projet au moyen d'un emprunt sans recours (notamment l'échéancier et la somme qui s'y rapportent), de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué de presse.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment les renseignements concernant la production prévue, les produits et les crédits d'impôt sur la production estimés prévus, les produits et crédits d'impôt sur la production proportionnels prévus, l'estimation de la taille, des coûts et du calendrier des projets, y compris l'obtention des permis, le début des travaux de construction, les travaux réalisés et le début de la mise en service commerciale des projets pour l'admissibilité des projets canadiens aux CII, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés, de l'éventuelle mise en service des projets en développement, de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures ainsi que de la capacité de la Société à verser un dividende et à financer sa croissance. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture économique favorable et des conditions favorables du marché des capitaux, des prix moyens au comptant du marché conformes aux courbes de prix externes et aux prévisions internes, de l'absence de fluctuations importantes du taux de change présumé entre le dollar américain et le dollar canadien et entre l'euro et le dollar canadien, de l'absence de variations importantes des taux d'intérêt, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, absence d'intervention politique et réglementaire défavorable, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Contact : Première nation Stellat'en First Nation : Chef Robert Michell, Cellulaire : +1 (250) 699-1195, Courriel : [email protected] ; Innergex énergie renouvelable inc. : Naji Baydoun, Directeur - Relations avec les investisseurs, 450 928-2550, ext. 1263, [email protected], www.innergex.com ; Jade Lachapelle, Conseillère - Communications, 438 887-0912, [email protected]