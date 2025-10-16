SNUNEYMUXW, BC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Mike Wyse de la Première Nation Snuneymuxw et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty, ont annoncé l'agrandissement de l'assise territoriale de la Première Nation Snuneymuxw grâce au processus d'ajout aux réserves.

Trois parcelles de terre fédérales dans la ville de Nanaimo, souvent appelées les terres du ministère de la Défense nationale, totalisant 194,7 acres (78,8 hectares) ont été ajoutées aux terres de réserve de la Première Nation Snuneymuxw. Ces terres supplémentaires font partie du site de Snuneymuxw's te'tuxwtun (mont Benson). La vision de la communauté Snuneymuxw pour ces terres inclut un aménagement à usage mixte comprenant des logements, des espaces commerciaux, une infrastructure améliorée et d'autres possibilités de développement économique.

L'assise territoriale de la Première Nation Snuneymuxw constitue la plus petite réserve de la Colombie-Britannique en termes d'habitant. L'agrandissement des terres de la réserve Snuneymuxw renforce le rôle des Snuneymuxw dans la région et constitue un pas vers le respect des responsabilités inhérentes de la Nation à l'intérieur du territoire.

L'ajout de terres aux réserves contribue au développement de communautés plus saines, durables et prospères pour les Premières Nations, dans l'intérêt de tous au Canada.

Plus tôt cette année, le Canada et Snuneymuxw ont également conclu la convention de règlement de la revendication particulière du village de Teytexen de la Première Nation Snuneymuxw. En vertu de cet accord, le Canada a versé 42 millions de dollars en compensation aux Snuneymuxw pour ne pas avoir mis de côté les terres du village promises en vertu du traité Snuneymuxw Sarelquun (Douglas) de 1854. En raison de cet échec, la Nation s'est vu refuser l'utilisation des terres et n'a pas pu en tirer profit pendant des générations. Le règlement de cette revendication est un autre exemple du leadership dont fait preuve Snuneymuxw dans la promotion de la justice axée sur la réconciliation.

Citations

« Ces terres te'tuxwtun ont toujours appartenu à Snuneymuxw. Notre lien sacré ne peut jamais être rompu. Près de deux siècles de travail colossal et de persévérance nous ont conduits à ce moment. Au nom de notre nation, je remercie la ministre Alty et son équipe pour leur engagement et leur dévouement.

Le retour de ces terres te'tuxwtun confirme la brillance de nos ancêtres, la force de notre traité et la vérité durable selon laquelle les Snuneymuxw n'ont jamais renoncé à nos terres. L'arrêté ministériel reconnaît notre vérité commune et honore des générations de dirigeants snuneymuxw qui ont défendu nos droits et notre titre. La mise en valeur de ces terres aura des répercussions importantes et durables sur l'économie régionale.

Aujourd'hui, la voie de la réconciliation que nous suivons aux côtés des Relations Couronne-Autochtones mène à des progrès significatifs et à des résultats historiques. Nous continuerons de produire des résultats économiques avec la ministre Alty et tous les autres partenaires intéressés.

À mesure que nous allons de l'avant, notre relation avec te'tuxwtun continuera de s'approfondir et de croître, pour nos enfants et toutes les générations à venir. »

Chef Mike Wyse

Première Nation Snuneymuxw

« Aujourd'hui, je tiens à féliciter et à reconnaître le chef Wyse et la Première Nation Snuneymuxw, qui ont travaillé fort pour réaliser ce dernier ajout à la réserve. Ce jalon réaffirme notre engagement à travailler avec les communautés des Premières Nations pour appuyer l'autodétermination et leur vision de l'avenir.

La résolution de la revendication particulière du village de Teytexen marque également une étape positive pour les relations du Canada avec le peuple de la Première Nation Snuneymuxw et reflète notre engagement continu à réparer les torts du passé et à renforcer nos relations avec toutes les Premières Nations. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Félicitations au chef Wyse et à la Première Nation Snuneymuxw pour l'ajout de ces terres à leur réserve. Cette étape importante confirme le droit inhérent de la Nation à ses terres et la force du lien qui l'unit à celles-ci. Je me réjouis à l'avance de voir toutes les grandes choses que les Snuneymuxw continueront d'accomplir pour leur communauté et pour les générations futures. De tels progrès contribuent à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes partout au Canada. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le processus d'ajout aux réserves et la création de réserves font partie des efforts globaux déployés par le gouvernement du Canada pour favoriser la réconciliation en facilitant l'autosuffisance des Premières Nations.

Ces parcelles ont été ajoutées à l'assise territoriale de la Première Nation Snuneymuxw dans le cadre d'un accord provisoire de réconciliation foncière historique.

La Première Nation Snuneymuxw est une grande nation salish de la côte, qui parle Hul q'umi'num et qui possède un territoire traditionnel et des aires marines au milieu de l'île de Vancouver, dans l'estuaire de Nanaimo, aux îles Gulf et dans les régions du bas Fraser en Colombie-Britannique.

La Première Nation Snuneymuxw, en tant que descendante de la tribu des Sarlequun, a conclu un traité avec sir James Douglas en 1854, que la Cour suprême du Canada a reconnu comme un traité valide et contraignant entre la Nation et la Couronne.

La communauté compte 579 membres vivant dans les réserves, pour une population totale de 2 025 personnes.

À propos de la Première Nation Snuneymuxw

Les Snuneymuxw sont une Première Nation dynamique du peuple salish de la côte, située au centre du territoire salish de la côte sur la côte est de l'île de Vancouver, des îles Gulf, du fleuve Fraser, de l'inlet Burrard et de la baie Howe. Le territoire snuneymuxw comprend l'une des régions les plus productives et riches en ressources au cœur de la mer des Salish. Le 23 décembre 1854, la Couronne a signé le traité des Snuneymuxw de 1854, qui constitue une promesse et une obligation solennelles de protéger pour toujours les villages des Snuneymuxw, les champs clos et le droit de chasser et de pêcher comme auparavant. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.snuneymuxw.ca.

