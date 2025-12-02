AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Alty et Ernie Daniels, président-directeur général de l'Administration financière des Premières nations, annonceront une étape importante dans le domaine des prêts aux Premières Nations English
02 déc, 2025, 12:16 ET
OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi qu'Ernie Daniels, président-directeur général de l'Administration financière des Premières nations, annonceront des progrès importants réalisés en matière d'autonomisation des Premières Nations grâce à l'accès au capital.
Date : Le 3 décembre 2025
Heure : 13 h 15 (HE)
Lieu : Tribune de la presse parlementaire canadienne
150, rue Wellington, Ottawa ON, K1A 0A8
Seuls les membres de la Tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
