PREMIÈRE NATION MUSKOWEKWAN, TERRITOIRE DU TRAITÉ 4, LESTOCK, SK, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la cheffe de la Première Nation Muskowekwan, Cynthia Desjarlais, ainsi que les membres du Conseil, les aînés, les membres de la communauté et les représentants de Services aux Autochtones Canada célèbrent l'inauguration de la nouvelle usine de traitement de l'eau de la communauté.

La nouvelle installation de 616 mètres carrés fournira de l'eau potable sûre et propre à l'ensemble de la communauté, grâce à un système de canalisations de distribution d'eau et à des camions-citernes pour les habitations rurales.

L'usine de traitement de l'eau, qui utilise des procédés de traitement avancés pour garantir la salubrité de l'eau, comprend également un nouveau puits, des conduites d'eau brute et des systèmes de rinçage modernisés pour une distribution efficace. L'installation répond également aux besoins à long terme et aux besoins d'expansion future de la communauté.

Services aux Autochtones Canada a soutenu ce projet essentiel en y investissant 10,96 millions de dollars, ce qui témoigne de son engagement à renforcer la santé et le bien-être de la communauté pour les générations à venir.

Citations

« Nos gardiens du savoir et nos aînés ont toujours transmis l'importance d'une eau potable propre, sûre et fiable. L'impact de cette usine de traitement de l'eau sur la communauté est vital pour notre santé et notre bien-être, aujourd'hui et pour les années à venir, pour tous nos membres. »

Ogimakan (cheffe) Cynthia Desjarlais

Première Nation Muskowekwan

« Je tiens à féliciter chaleureusement la communauté de la Première Nation Muskowekwan pour l'ouverture de sa nouvelle usine de traitement des eaux. Cette installation est une ressource essentielle et témoigne des efforts de collaboration entre la Première Nation Muskowekwan et Services aux Autochtones Canada, illustrant notre priorité commune d'améliorer la qualité de vie de tous les membres. Je suis très reconnaissante de faire partie de cette aventure qui nous permet d'ouvrir la voie à un avenir plus sain et plus durable. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Première Nation Muskowekwan est une Première Nation Saulteaux (Ojibwée) située à environ 140 km au nord-est de Regina.

La Première Nation Muskowekwan est membre du Conseil tribal de l'Agence Touchwood.

La Première Nation Muskowekwan est signataire du Traité n° 4.

L'ancienne usine de traitement de l'eau a été démolie dans le cadre de ce projet.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

