La Première Nation des Innus de Nutashkuan et Hydro-Québec concluent l'Entente Menuitsheutun qui redéfinit leur relation

NUTASHKUAN, QC, le 26 juin 2026 /CNW/ - La Première Nation des Innus de Nutashkuan et Hydro-Québec annoncent, en collaboration avec le gouvernement du Québec, la conclusion d'une entente de réconciliation et de collaboration qui marque une nouvelle étape dans leur relation. Cette entente établit les bases d'un partenariat axé sur le développement énergétique futur du territoire, notamment dans les domaines de l'hydroélectricité, du transport d'électricité et de l'éolien.

En vertu de cette entente, Nutashkuan sera appelée à jouer un rôle important dans des projets énergétiques futurs. La communauté participera notamment aux processus d'évaluation environnementale et aux démarches d'autorisations réglementaires, au cœur des décisions qui la concernent.

L'entente prévoit aussi des leviers concrets pour soutenir le développement économique de la communauté, dont des partenariats et des perspectives d'affaires pour ses entreprises.

De la prise en compte des impacts à la participation aux projets

Au cœur de l'entente se trouve un règlement lié aux aménagements réalisés par le passé au Québec et au Labrador, qui permet aux parties de tourner une page importante et d'inscrire leur relation dans une phase de collaboration repensée et adaptée aux nouvelles réalités.

L'entente ouvre également la voie à la détermination et à la réalisation éventuelle de projets éoliens sur le territoire de Nutashkuan. Compte tenu d'un potentiel pouvant atteindre 2 500 MW, ces projets pourraient contribuer à répondre aux besoins énergétiques futurs du Québec tout en générant des retombées durables pour la Première Nation de Nutashkuan et ses membres.

Des mécanismes permettant à Nutashkuan de bénéficier des retombées associées aux grands projets à venir sont aussi prévus, notamment une participation structurée à de futurs projets en transport d'électricité.

« Aujourd'hui, Nutashkuan choisit de regarder vers l'avenir. Cette entente nous permet de participer concrètement au développement qui se fait sur notre territoire et d'en faire bénéficier notre communauté, tout en reconnaissant des réalités du passé, notamment en lien avec des infrastructures comme la centrale du Lac-Robertson. C'est une étape importante pour Nutashkuan, parce qu'elle nous donne les moyens d'avancer selon nos priorités et nos valeurs tout en respectant et protégeant notre Nitassinan. »

-- Réal Tettaut, chef de la Première Nation des Innus de Nutashkuan

« Cette entente incarne une approche renouvelée du développement énergétique, fondée sur la collaboration avec les communautés dès les premières étapes des projets. Elle prévoit également des leviers structurants favorisant le développement économique local, traduisant concrètement le modèle de codéveloppement durable et de prospérité partagée. »

-- Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

« Cette entente marque une étape importante dans notre volonté de bâtir des partenariats durables avec les communautés autochtones. En plaçant Nutashkuan au cœur des discussions sur le développement énergétique de son territoire, nous favorisons une approche fondée sur le dialogue, la prévisibilité et la participation. C'est ainsi que nous pourrons réaliser des projets porteurs qui créeront de la richesse, généreront des retombées concrètes pour les communautés et contribueront à la prospérité du Québec. »

-- Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Cette entente est un autre exemple concret de la façon dont nous pouvons répondre ensemble aux besoins énergétiques du Québec et participer directement à l'électrification de notre économie. Les Premières Nations et les Inuit sont des partenaires incontournables de la transition énergétique : ils veulent faire partie de la solution, et c'est avec eux qu'on bâtira un Québec plus vert pour tous. Une entente comme celle-ci ouvre la voie à plusieurs autres. J'ai espoir ! »

-- Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Par cette entente, Nutashkuan et Hydro-Québec choisissent de faire évoluer leur relation, en misant sur une approche où le développement énergétique s'appuie davantage sur le dialogue, la prévisibilité et la participation des communautés concernées.

SOURCE Hydro-Québec

Informations : Communauté de Nutashkuan, Chef Réal Tettaut, 581 622-6135; Relations avec les médias Hydro-Québec, 514 289-5005, 1 844 289 5005, [email protected]; Gouvernement du Québec, Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, 581 745-5399, [email protected]