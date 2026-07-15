Hydro-Québec ne vend pas son électricité moins cher aux États-Unis

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Contrairement à ce qu'affirme un article publié aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Hydro-Québec ne vend pas son électricité aux consommateurs américains à un prix inférieur à celui payé par la clientèle québécoise. L'article présente des chiffres incomplets concernant le prix réel des exportations d'électricité d'Hydro-Québec et confond le prix des exportations avec celui payé par les consommateurs.

D'abord, les chiffres avancés concernant le prix des exportations d'Hydro-Québec ne sont pas les bons. L'article utilise des données de la Régie de l'énergie du Canada qui ne permettent pas d'avoir la vision d'ensemble. Au premier trimestre de 2026, les ventes d'électricité hors Québec ont généré un prix moyen d'environ 13 ¢/kWh. Quant aux livraisons effectuées dans le cadre du projet NECEC, elles sont réalisées à un prix d'environ 9 ¢/kWh en moyenne, et non aux niveaux mentionnés dans l'article.

Ensuite, on ne peut pas comparer directement le prix de l'électricité exportée au prix payé par la clientèle québécoise. Lors des exportations, Hydro-Québec vend l'électricité en gros à des distributeurs américains, et non directement aux consommateurs. Ces distributeurs assument ensuite les coûts liés à la livraison de l'électricité à leur clientèle. Au Québec, les tarifs payés par la clientèle couvrent l'ensemble des services nécessaires pour acheminer l'électricité jusqu'au compteur : production, transport, distribution, entretien du réseau et service à la clientèle.

Les ménages québécois bénéficient des tarifs d'électricité parmi les plus avantageux en Amérique du Nord. En 2025, un client résidentiel à Montréal payait en moyenne 8,29 ¢/kWh, comparativement à 48,90 ¢/kWh à Boston et 52,48 ¢/kWh à New York.

SOURCE Hydro-Québec

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