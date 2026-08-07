Hydro-Québec - Émission d'obligations échéant le 15 février 2065 sur le marché canadien

MONTRÉAL, le 7 août 2026 /CNW/ -- Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié en date de ce jour, sur le marché domestique canadien, l'émission de 500 000 000 $CA d'obligations, série JU, échéant le 15 février 2065.

Les obligations porteront intérêt à un taux de 4,00 %, payable semestriellement, et seront offertes sur le marché à un prix de 84,479 augmenté des intérêts réputés courus depuis le 15 février 2026. Le rendement est de 4,900 %. Les obligations seront émises et livrées en date de la clôture prévue le 11 août 2026.

Le groupe de preneurs fermes est composé de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. à titre de chef de file, Financière Banque Nationale Inc. et La Banque Toronto-Dominion Inc. à titre de co-chefs de file, BMO Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. à titre d'autres gérants.

Il s'agit de la dix-septième réouverture des obligations, série JU, émises initialement le 19 septembre 2024 et la valeur nominale globale des obligations de cette série s'élève maintenant à 9 000 000 000 $CA.

SOURCE Hydro-Québec

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