AHOUSAHT, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES NUU-CHAH-NULTH, BC, le 24 août 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les communautés des Premières Nations.

Aujourd'hui, la Première Nation des Ahousaht fête l'achèvement de sa nouvelle usine de traitement des eaux usées située dans la réserve Maaqtusiis no 15 de la Première Nation des Ahousaht.

Cette usine remplace l'ancienne station de règlement et de traitement des fosses septiques, ainsi que l'ancien émissaire d'évacuation qui était installé dans un secteur d'habitat des mollusques et des crustacés sensible à la contamination par les eaux usées. L'ancien système était incapable de protéger adéquatement la salubrité des produits de la mer et ne satisfaisait pas aux normes réglementaires.

La nouvelle usine assurera la collecte adéquate des eaux usées, le traitement secondaire (biologique) avec désinfection et le rejet en mer tout en respectant le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées et le Municipal Wastewater Regulation de la Colombie-Britannique. Cette infrastructure de plus grande envergure aura la capacité de soutenir la croissance démographique future de la communauté et d'appuyer la salubrité des produits de la mer en protégeant les écosystèmes marins locaux.

La nouvelle usine de traitement des eaux usées est entrée en service en 2022 et sera entretenue par des opérateurs qualifiés de la Première Nation des Ahousaht.

Services aux Autochtones Canada, au nom du gouvernement du Canada, a accordé 25 millions de dollars pour ce projet, qui prévoit la construction d'une nouvelle station de pompage des eaux usées, d'un égout collecteur sous pression, d'immeubles opérationnels et d'un émissaire d'évacuation dans le milieu marin.

Citations

« La Nation Ahousaht reconnaît l'effort de collaboration qui a été entrepris pour mener à bien l'achèvement de la nouvelle station de traitement des eaux usées. En tant que peuple océanique, notre écosystème marin et nos systèmes alimentaires aquatiques font partie intégrante de notre mode de vie et sont interconnectés. Les améliorations offertes par cette nouvelle installation de traitement des eaux usées ne feront pas que soutenir nos efforts pour améliorer et protéger notre environnement, elles amélioreront aussi grandement notre qualité de vie. Merci à l'ancien conseil, au gouvernement du Canada et à tous les travailleurs qui ont rendu ce projet possible. »

Chef n̓aasʔałuk (John Rampanen)

Première Nation des Ahousaht

« On ne comprend pas toujours que les usines d'épuration des eaux usées sont des éléments d'infrastructure essentiels. Elles jouent un important rôle dans la sécurité des communautés grâce à la gestion des eaux et de l'environnement. La nouvelle usine de la Première Nation des Ahousaht aidera la communauté à mieux gérer le traitement des eaux usées et à protéger les écosystèmes marins locaux. Elle a été construite en tenant compte de la future croissance de la population. Services aux Autochtones Canada et le gouvernement fédéral continueront d'aider les Premières Nations à mener à bien davantage de projets d'infrastructure comme celui-ci, et nous souhaitons féliciter toutes les personnes qui ont permis de faire de cette usine de traitement des eaux usées une réalité!

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Première Nation des Ahousaht est une communauté éloignée située sur l'île Flores au large de la côte ouest de l'île de Vancouver , en Colombie-Britannique, qui est uniquement accessible par traversier ou avion.

, en Colombie-Britannique, qui est uniquement accessible par traversier ou avion. La Première Nation des Ahousaht est membre du Conseil tribal des Nuu-chah-nulth, tout comme 13 autres Premières Nations.

Le nouveau système de traitement des eaux usées est conçu pour une population de 1 300 personnes. La communauté compte actuellement 743 membres vivant dans la réserve.

Le partenariat avec les communautés des Premières Nations pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves et élargir l'accès à l'eau potable est une priorité de Services aux Autochtones Canada (SAC).

Investissement dans la progression de l'infrastructure des communautés autochtones (en date du 31 décembre 2021) :

873 projets d'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées :



454 projets sont terminés





419 projets sont en cours



587 communautés des Premières Nations bénéficiaires



2,29 milliards de dollars de financement ciblé ont été investis en appui à des projets d'infrastructure liés à l'approvisionnement en eau et au traitement des eaux usées, y compris :



108 nouvelles usines d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées ou nouveaux étangs d'épuration





555 projets de rénovation et de mise à niveau des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées





115 projets d'études de faisabilité et de conception





95 projets et initiatives de soutien, y compris des projets de formation et de renforcement des capacités

Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour obtenir de l'eau potable dans les réserves. Depuis novembre 2015 et en date du 8 juillet 2022, 132 avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme ont été levés; 34 sont encore en vigueur dans 29 communautés; et 222 avis concernant la qualité de l'eau potable à court terme ne sont pas devenus à long terme.

