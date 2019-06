La Première Nation de Shoal Lake 40 a presque achevé la route Freedom

Après des générations de planification et de lobbyisme, la construction de la route Freedom a réellement débuté en mars 2017, conformément à une entente unique de partage des coûts entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba, la Ville de Winnipeg et la Première Nation de Shoal Lake 40. Grâce à la participation importante des entrepreneurs et des travailleurs de cette Première Nation, la route Freedom a rejoint la Transcanadienne en octobre 2018 et la communauté a été en mesure d'utiliser la route en décembre 2018, éliminant ainsi les risques d'accès sur l'eau et la glace. Après quelques touches finales, la route sera achevée plus tard ce mois‑ci.

La route Freedom fournit aux résidants de la Première Nation de Shoal Lake 40 un accès à l'année à la Transcanadienne, ce qui permet de relier la communauté au Manitoba, de mettre fin aux coûts et aux dangers des déplacements sur le lac et de dégager des possibilités économiques.

Grâce aux conseils formulés par le Groupe de travail sur la route Freedom (composé de représentants des quatre gouvernements), ce projet complexe sur le plan des champs de compétence respecte le budget et le calendrier prévus. En outre, ce projet témoigne de ce qu'il est possible de faire grâce à des partenariats pour donner suite aux solutions mises de l'avant par les Autochtones.

« Je tiens à féliciter le chef Redsky et la Première Nation de Shoal Lake 40 pour l'achèvement prochain de la route Freedom, que cette communauté a demandée et sur laquelle elle a travaillé avec tant d'acharnement au fil des années. C'est grâce à leurs compétences, à leur force, à leur dévouement et à leur détermination que nous arrivons maintenant à la conclusion de cet important projet. Je tiens à remercier le chef Redsky et la Première Nation de Shoal Lake 40 de m'avoir donné l'occasion de célébrer avec eux aujourd'hui. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« La route Freedom est beaucoup plus que de la simple roche, du sable et de l'asphalte. Cette route représente l'esprit, le dévouement et le travail acharné de la Première Nation de Shoal Lake 40. Elle célèbre également la détermination et la résilience. La communauté aura un accès fiable et amélioré aux services de santé, sociaux et aux biens essentiels. La communauté dispose maintenant d'une liberté. »

L'honorable Bob Nault, C.P.

Député de la circonscription de Kenora

« La route Freedom est le fruit des efforts déployés par des générations de notre peuple et d'anciens chefs. Malheureusement, certains ont payé le prix ultime. La restauration de notre accès au monde répare certains torts du passé, et, compte tenu de la réussite que nous avons obtenue avec nos partenaires gouvernementaux, nous espérons que ce projet nous mettra également sur la voie de la réconciliation. Je remercie sincèrement nos trois partenaires gouvernementaux ainsi que les très nombreux Manitobains et Canadiens qui ont appuyé notre campagne pour la route Freedom. »

Erwin Redsky

Chef de la Première Nation de Shoal Lake 40

« Depuis plus d'un siècle, les résidants de la Première Nation de Shoal Lake 40 sont dépourvus d'une route praticable en tout temps. Ce projet historique, attendu longtemps, sera porteur de changement pour la communauté et les personnes qui appellent cette région leur chez‑soi. Notre gouvernement est ravi d'avoir joué un rôle dans l'aboutissement de ce projet, et il est heureux de célébrer l'achèvement de la route. »

Ron Schuler

Ministre de l'Infrastructure du Manitoba

« L'achèvement de la route Freedom marque un jalon important pour la Première Nation de Shoal Lake 40, les gouvernements du Canada, du Manitoba ainsi que la Ville de Winnipeg. Je suis fier d'avoir appuyé cet effort collectif. En tant que résidents de Winnipeg, nous ne devons jamais oublier d'où provient notre eau, particulièrement cette année où on souligne le fait qu'il y a maintenant 100 ans que l'eau coule du lac Shoal jusqu'au réservoir de la rue McPhillips à Winnipeg. »

Brian Bowman

Maire de la Ville de Winnipeg

Faits en bref

La Première Nation de Shoal Lake 40, qui est située à 55 kilomètres à l'ouest de Kenora , un peu au sud de la Transcanadienne, chevauche la frontière entre l' Ontario et le Manitoba .

, un peu au sud de la Transcanadienne, chevauche la frontière entre l' et le . En 1914, la Première Nation de Shoal Lake 40 a été isolée de la partie ouest de sa réserve en raison du détournement de la rivière Falcon par le Greater Winnipeg Water District.

En date d'avril 2019, la Première Nation a une population enregistrée dans la réserve de 289 personnes.

Le projet respecte le calendrier et le budget. Il reste des travaux mineurs, comme l'installation de la signalisation routière, la préparation des fossés, l'ensemencement et la construction de voies de virage, et ces travaux devraient être terminés d'ici la fin de juin.

Sous le leadership solide de la Première Nation de Shoal Lake 40, les administrations fédéral, provinciale et municipale ont partagé les coûts de ce projet; Services aux Autochtones Canada a versé 15 millions de dollars, et la Ville de Winnipeg et la province du Manitoba ont chacun versé 7,5 millions de dollars.

