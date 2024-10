PREMIÈRE NATION DE PIKANGIKUM, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 5, ON, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Tout le monde mérite de vivre confortablement en ayant accès à des soins de santé et à des services à proximité de son domicile et de ses proches. Lorsque les Aînés reçoivent des services adaptés à leur culture d'une manière sûre, coordonnée et efficace en fonction de leurs besoins individuels, ils peuvent vivre leur âge d'or dans la dignité en bénéficiant de soins.

Aujourd'hui, la Première Nation de Pikangikum célèbre l'ouverture officielle de son nouveau complexe pour Aînés et gardiens du savoir en collaboration avec Services aux Autochtones Canada (SAC) et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Ce nouveau bâtiment a plus que doublé la capacité de l'ancien établissement de soins aux Aînés, passant de huit chambres à 20 appartements d'une chambre à coucher avec une cuisine et un salon complets. Quatre de ces appartements sont dotés d'une salle de bain et d'une baignoire accessibles pour ceux qui en ont besoin. Chaque appartement comprend une terrasse qui ouvre sur la cour extérieure et il y a une aire commune pour les visites et la socialisation.

Les dirigeants de la communauté travaillent avec un bailleur de fonds pour construire un garde-manger traditionnel et fournir aux Aînés à l'année longue du poisson et de la viande d'orignal et d'oie; afin de construire un chemin de la médecine (où poussent les plantes et fleurs locales) le long du périmètre du complexe d'habitation; et afin d'élaborer des programmes pour les enfants, les jeunes et les Aînés, qui comprendront des chansons, des récits et du temps de loisirs ensemble.

Citations

« Le complexe d'habitation des gardiens du savoir offrira à nos Aînés un endroit sûr et digne où vieillir pendant leur âge d'or. Un endroit qui leur appartient. »

« Nos Aînés souhaitent continuer à vivre en communauté - il est important pour eux d'être proches de leurs amis et de leur famille. »

Pikangikum First Nation Health Authority

« Félicitations à la Première Nation de Pikangikum pour l'ouverture du nouveau complexe pour Aînés et gardiens du savoir. Cela témoigne de leur dévouement à permettre aux Aînés de rester près de leurs proches au sein de leur communauté tout en recevant un soutien compatissant qui accorde fièrement la priorité à leur culture. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Nous sommes fiers de nous associer à la Première Nation de Pikangikum pour construire de nouveaux logements abordables qui permettront à un plus grand nombre d'Aînés de demeurer dans leur communauté près de leurs proches. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le personnel de l'établissement appuiera et complémentera les soins fournis par les familles et les proches dans la communauté.

par les familles et les proches dans la communauté. La Société canadienne d'hypothèques et de logement a fourni plus de 6,2 millions de dollars à l'appui de ce projet dans le cadre de la deuxième ronde de l'Initiative pour la création rapide de logements (RHI2).

Services aux Autochtones Canada a investi plus de 1,1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme d'immobilisations et d'entretien (PIE) de SAC.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]