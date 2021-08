MOOSOMIN, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, SK, le 5 août 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer les établissements scolaires et les possibilités d'apprentissage pour les élèves des communautés des Premières Nations. Depuis 2016 et en date du 31 mars 2021, le gouvernement du Canada a investi 1,23 milliard de dollars dans 203 projets d'infrastructure d'établissements scolaires, dont 133 sont maintenant terminés. Ces projets comprennent la construction de 66 nouvelles écoles, dont 27 sont achevées, et la rénovation et la modernisation de 86 écoles existantes, dont 71 sont achevées, bénéficiant au total à environ 35 000 élèves.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et le chef Bradley Swiftwolfe de la Première Nation de Moosomin ont annoncé, dans le cadre d'une visite dans la communauté, la construction d'une nouvelle école de la maternelle à la 12e année.

Le nouvel établissement comprendra un plus grand gymnase, un centre de ressources d'apprentissage culturel, une bibliothèque, une médiathèque, des laboratoires pour les cours de sciences, d'informatique et d'initiation à la technologie, ainsi qu'un bureau d'infirmière et une salle de santé. L'école sera suffisamment grande pour répondre aux besoins d'une population étudiante croissante dans les années à venir.

La construction de la nouvelle école permettra de remédier aux problèmes d'entassement et d'éliminer le besoin de salles de classe mobiles. En outre, le nouvel emplacement choisi offrira la possibilité d'ajouter d'autres ailes au bâtiment, notamment une garderie, un centre de services de santé et une clinique dentaire. Ce projet permettra également de réduire les coûts de fonctionnement et d'entretien de l'école et d'offrir des programmes axés sur le territoire.

Les travaux devraient être entrepris cet automne et se terminer à l'automne 2023.

Le gouvernement du Canada investit plus de 38 millions de dollars pour soutenir la nouvelle école. Le Fonds d'infrastructure communautaire autochtone, annoncé dans le budget 2021, fournit 699,7 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021, pour soutenir jusqu'à 50 projets d'infrastructure scolaire prêts à démarrer dans les communautés des Premières Nations dans les réserves.

« Dans un esprit d'autodétermination, la construction d'établissements scolaires sûrs, adaptés à la culture et modernes contribuera à garantir aux élèves des Premières Nations une éducation de qualité qui les aidera à se préparer aux études et aux emplois qui suivront l'obtention de leur diplôme. Nous sommes fiers de nous associer à la communauté de la Première Nation de Moosomin pour soutenir ses objectifs en matière d'éducation. Cette nouvelle école permettra à la population étudiante croissante de disposer de l'espace nécessaire pour apprendre et réaliser son potentiel, aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Obtenir les ressources pour construire une nouvelle école de la maternelle à la 12e année est la priorité absolue de la Première Nation de Moosomin. Nous sommes heureux d'accueillir le ministre Miller dans notre communauté aujourd'hui et de partager nos plans pour assurer un environnement d'apprentissage sûr et doté de ressources adéquates pour nos enfants et notre communauté. »

Chef Bradley Swiftwolfe

Première Nation de Moosomin

La Première Nation de Moosomin est une communauté située à environ 30 km au nord de North Battleford , en Saskatchewan .

est une communauté située à environ 30 km au nord de , en . L'école actuelle de la Première Nation de Moosomin a été construite en 1974.

a été construite en 1974. La nouvelle école sera construite au nord-est de l'école existante. L'emplacement choisi offrira suffisamment d'espace pour favoriser l'apprentissage axé sur le territoire et permettre d'éventuels agrandissements.

Depuis le budget de 2016, 7,47 milliards de dollars ont été engagés par SAC pour soutenir l'infrastructure dans les réserves.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 1,48 milliard de dollars jusqu'en 2021-2022 dans les établissements scolaires des Premières Nations, ce qui comprend 500 millions de dollars du budget de 2014.

Moosomin (en anglais seulement)

Investir dans les infrastructures des communautés des Premières Nations

