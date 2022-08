PREMIÈRE NATION DE MITAANJIGAMIING, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la chef Janice Henderson de la Première Nation de Mitaanjigamiing, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé la conclusion d'un accord de règlement tripartite entre la Première Nation de Mitaanjigamiing, le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario, concernant la revendication relative aux inondations du Traité 3 de la Première Nation de Mitaanjigamiing. Ce règlement permettra à la Première Nation de Mitaanjigamiing de recevoir 84,45 millions de dollars en compensation, soit 45,05 millions de dollars du Canada et 39,4 millions de dollars de l'Ontario.

La revendication a été déposée en réponse à l'inondation non autorisée et non compensée des terres de la réserve en raison de la construction d'un barrage sur la rivière Rainy à Fort Frances-International Falls au début des années 1900. Le barrage continue de causer des inondations sur les terres de la réserve de la Première Nation de Mitaanjigamiing. Déposée en 1994, cette revendication a été acceptée aux fins de négociation par l'Ontario en 2003 et par le Canada en avril 2009.

Le respect des obligations légales du Canada et de l'Ontario à l'égard des peuples autochtones et la collaboration pour résoudre les griefs historiques sont essentiels pour faire progresser la réconciliation au Canada.

Citations

« Après de nombreuses années de négociations, je suis très heureuse d'affirmer que la vision d'un ancien chef de longue date, feu Allan Henderson Sr, de déposer ces réclamations pour nos générations futures a été réalisée. Cette revendication relative aux inondations, ainsi que le règlement de notre revendication relative aux droits fonciers issus de traités en 2018 et de la revendication relative à la perte d'usage en 1990, assureront la prospérité de nos enfants et de nos jeunes d'aujourd'hui et des générations futures.

Il faut également remercier le Canada et l'Ontario, qui ont collaboré avec notre équipe de négociation et les conseils antérieurs dans le cadre du règlement de cette revendication. »

Chef Janice Henderson

Première Nation de Mitaanjigamiing

« Le règlement de cette revendication marque une étape importante dans les relations du Canada avec la Première Nation de Mitaanjigamiing. Aujourd'hui, nous reconnaissons que le Canada n'a pas protégé les terres de la communauté et nous réitérons notre engagement à rétablir la confiance brisée. Ensemble, nous continuerons à réparer ces torts historiques et à soutenir la Première Nation de Mitaanjigamiing dans sa quête d'un avenir meilleur pour sa communauté. »

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Je suis heureux de voir le gouvernement du Canada et la Première Nation de Mitaanjigamiing s'unir et finaliser le règlement de cette revendication relative aux inondations. Il s'agit d'une étape importante qui contribuera à renforcer les relations entre Autochtones et non-Autochtones dans le Nord-Ouest de l'Ontario. J'ai hâte d'assister à la cérémonie de règlement de la revendication relative aux inondations à la fin du mois d'août. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

« Ce règlement avec la Première Nation de Mitaanjigamiing est le résultat de négociations respectueuses et significatives. Il démontre l'engagement de l'Ontario à rectifier les torts historiques et à avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones

Faits en bref

La Première Nation de Mitaanjigamiing, située à environ 70 km au nord de la ville de Fort Frances , compte 140 habitants, dont 100 vivent dans la réserve.

, compte 140 habitants, dont 100 vivent dans la réserve. Le Canada dispose depuis longtemps d'une politique et d'un processus pour régler les revendications particulières en négociant des ententes avec les Premières Nations. En travaillant en partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé plus de 592 revendications particulières depuis 1973.

dispose depuis longtemps d'une politique et d'un processus pour régler les revendications particulières en négociant des ententes avec les Premières Nations. En travaillant en partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé plus de 592 revendications particulières depuis 1973. Depuis le 1er janvier 2016, le Canada a réglé plus de 183 revendications particulières avec les Premières Nations, pour un total de 8,9 milliards de dollars en indemnités.

Au cours de l'exercice 2021 à 2022, 56 revendications ont été déposées auprès du ministre, 83 revendications ont été « évaluées » (77 revendications ont été acceptées pour la négociation tandis que 6 revendications n'ont pas été acceptées pour la négociation), 26 revendications ont été résolues (23 revendications ont été réglées par la négociation et 3 revendications ont donné lieu à une indemnisation au Tribunal des revendications particulières).

En date du 31 mars 2022, 51 revendications territoriales et autres accords ont été conclus en Ontario . Apprenez-en plus sur les revendications territoriales en Ontario .

