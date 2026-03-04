CAP-BRETON, NS, le 4 mars 2026 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que le chef Leroy Denny de la Première Nation Eskasoni, feront une annonce importante concernant les terres de réserve et le développement économique de la Première Nation, ainsi que les célébrations du 300e anniversaire du Traité de paix et d'amitié de 1726.

Date : Le 5 mars 2026

Heure : 15h00 (Heure de l'Atlantique)

Lieu :

Fisheries and Wildlife Commission

Salle de conference

4115 Shore Rd, Eskasoni (N.-É.)

B1W 1M4

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)



SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]; Nilan Marshall - Adjoint exécutif du chef Leroy Denny, Première Nation Eskasoni, [email protected], 782-503-0619