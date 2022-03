PREMIÈRE NATION DE GINOOGAMING, TERRITOIRE DU TRAITÉ 9, ON, le 1er mars 2022 /CNW/ - La Première Nation de Ginoogaming et Services aux Autochtones Canada sont heureux d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle installation du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves dans la communauté. La communauté, qui a dirigé la construction de l'installation, a célébré son ouverture le 22 février 2022 lors d'une cérémonie traditionnelle de purification par la fumée par Aîné Victor Chapais. Une cérémonie d'inauguration aura lieu à une date ultérieure lorsque les protocoles relatifs à la COVID-19 le permettront.

L'installation appartenant à la communauté et exploitée par celle-ci permet à la Première Nation de Ginoogaming d'accueillir deux fois plus d'enfants, ce qui améliore l'accès à des programmes dirigés par la communauté et adaptés à la culture pour les enfants de la naissance à l'âge de 6 ans.

Le modèle du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves intègre les activités traditionnelles déterminées par les communautés, ainsi que la promotion des langues et des cultures autochtones. Dans le cadre de son programme PAPAR, Ginoogaming s'efforce d'offrir un environnement familial où les enfants se sentent en sécurité et peuvent atteindre leur plein potentiel. Le personnel inculque un sentiment d'appartenance aux enfants en servant des aliments traditionnels, en partageant des légendes et en offrant des activités comme de la musique, des excursions et des visites d'Aînés.

De plus, l'approche holistique du PAPAR encourage les parents, les familles et les membres de la communauté des Premières Nations à jouer un rôle important, tout en misant sur les relations avec d'autres programmes et services communautaires pour veiller à ce que les enfants des Premières Nations reçoivent les meilleurs soins possible tout au long de leur développement.

D'une superficie d'environ 550 mètres carrés, le nouveau bâtiment de Ginoogaming représente une amélioration importante par rapport à son ancienne installation pour enfants. Jusqu'à 71 enfants peuvent participer à des programmes réguliers et la communauté prévoit offrir des programmes d'été aux jeunes d'âge scolaire. Lorsque les restrictions liées à la COVID-19 seront assouplies, l'établissement accueillera également des enfants des environs.

Le Ginoogaming First Nation Timber Claim Trust a contribué 750 000 $ à ce projet, et Greenstone Gold Mines a fourni 20 000 $ supplémentaires. Services aux Autochtones Canada a investi 3 080 423 $ pour financer la conception et la construction de l'installation, ce qui porte le coût total du projet à 3 850 423 $.

Citations

« Je félicite la Première Nation de Ginoogaming pour sa vision et son travail de conception et de construction d'une nouvelle installation d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves. Ce nouvel espace jouera un rôle clé en offrant un apprentissage précoce riche et adapté à la culture qui favorise un fort sentiment d'identité et d'appartenance. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes plus qu'heureux de l'ouverture de notre nouvelle installation dans le cadre du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves, et même s'il a fallu un certain temps pour en arriver là, le travail acharné et le dévouement de la Première Nation et de ses bailleurs de fonds ont permis d'y arriver. Il est très important pour nos enfants d'avoir l'environnement nécessaire pour soutenir leurs premières années d'apprentissage, car nous savons qu'il aide à jeter des bases solides pour l'apprentissage continu. Nous savons à quel point il est essentiel d'appuyer nos enfants et nos jeunes au moyen de programmes et d'installations d'éducation. Alors que nous continuons à chercher des façons de réduire l'écart dans l'infrastructure des Premières Nations pour notre communauté, il s'agit du premier des nombreux projets que nous espérons lancer pour la Première Nation de Ginoogaming. »

Chef Sheri Taylor

Première Nation de Ginoogaming

Faits en bref

Ginoogaming est une Première Nation Anishnawbe située dans le Nord de l' Ontario , à environ 40 kilomètres à l'est de Geraldton , sur la rive nord du lac Long. La Première Nation est membre du Conseil tribal des Premières Nations de Matawa et de la Nation Nishnawbe Aski. Elle compte un total de 981 membres.

l' , à environ 40 kilomètres à l'est de , sur la rive nord du lac Long. La Première Nation est membre du Conseil tribal des Premières Nations de Matawa et de la Nation Nishnawbe Aski. Elle compte un total de 981 membres. Services aux Autochtones Canada a fourni 3 080 423 $ pour appuyer la conception et la construction de la nouvelle installation du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves de Ginoogaming. La construction du projet a débuté en décembre 2017 et s'est terminée en février 2022.

s'est terminée en février 2022. La langue, la culture et l'apprentissage sont des éléments cruciaux du développement de la petite enfance et ont une incidence importante sur les enfants autochtones tout au long de leur vie. Le PAPAR offre des services et des soutiens culturels et linguistiques qui permettent aux enfants de développer un fort sentiment d'identité et les aident à apprendre et à conserver les langues de leurs Premières Nations.

