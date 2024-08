LEAMINGTON, ON, le 28 août 2024 /CNW/ - La Première Nation de Caldwell améliorera la digue sud du marais Hillman afin de protéger des terres vulnérables grâce à un investissement de plus de 15 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Une digue est un remblai ou une barrière destinée à empêcher l'eau de se déverser sur la terre. Il s'agit d'un élément essentiel pour protéger les zones de faible altitude contre les inondations, en particulier dans les régions sujettes à de fortes précipitations, à des ondes de tempête ou à la montée du niveau des eaux. La collectivité renforcera la digue afin d'empêcher l'inondation potentielle de plus de 3 440 hectares où se trouvent de nombreux bâtiments, entreprises et infrastructures, tant sur les terres des Premières Nations que sur les terrains de la municipalité.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation permettent non seulement d'assurer la sécurité des collectivités, mais ils auront également d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« Les améliorations apportées à la digue du marais Hillman permettront d'offrir à la Première Nation de Caldwell une meilleure protection contre les inondations. Les changements climatiques constituent est un défi important pour la collectivité, et la digue permettra de combattre l'érosion attribuable à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Venant d'une collectivité qui a subi les effets dévastateurs des inondations, je suis fier de travailler avec le gouvernement fédéral et nos partenaires locaux pour débloquer des fonds records pour l'atténuation des inondations et ainsi protéger les collectivités de la région. Les améliorations apportées à la digue du marais Hillman sont essentielles pour protéger notre collectivité et nos terres agricoles puisque les changements climatiques ont intensifié les risques d'inondation. Ces améliorations sont donc cruciales pour protéger des milliers d'hectares et garantir la résilience future de notre région. »

Irek Kusmierczyk, député de Windsor--Tecumseh, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La protection et la gestion des terres et des eaux dans l'intérêt de tous les êtres, en particulier nos citoyens, constituent une priorité pour la Première Nation de Caldwell. La réparation de la digue est l'une des nombreuses mesures essentielles que nous prenons avec nos partenaires en cette période où nous subissons tous les effets des changements climatiques dans le sud‑ouest de l'Ontario. »

Cheffe Mary Duckworth, Première Nation de Caldwell

« Nous avons pu saisir cette occasion grâce aux relations solides et mutuellement bénéfiques que nous avons développées avec la Société des services techniques des Premières Nations de l'Ontario, le gouvernement fédéral, la Municipalité de Leamington et l'Office de protection de la nature de la région d'Essex, qui se joignent à nous pour affirmer la nécessité d'agir maintenant pour réparer la digue et protéger contre les inondations et l'érosion tous ceux qui vivent à proximité. »

Douglas Heil, conseiller, Première Nation de Caldwell

« La Municipalité de Leamington est toujours reconnaissante de recevoir du financement qui lui permet d'améliorer la qualité de vie et la sécurité de ses résidents. Le renforcement de la digue sud du marais Hillman est une étape essentielle de la protection de notre collectivité. Nous sommes également fiers de continuer à soutenir notre amie et voisine, la Première Nation de Caldwell, ainsi que de faire équipe avec elle pour gérer les terres sur lesquelles nous vivons, nous amusons et travaillons. »

Hilda MacDonald, mairesse, Municipalité de Leamington

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la mise en place, en partenariat avec le gouvernement fédéral, la Municipalité de Leamington et, surtout, la Première Nation de Caldwell et les contribuables locaux, de ce système de protection du bassin versant du marais Hillman. Depuis de nombreuses années, nous nous efforçons collectivement d'atténuer les effets des changements climatiques, ainsi que les risques d'inondation et d'érosion dans le secteur des polders. Aujourd'hui, grâce au solide partenariat formé par tous les intervenants susmentionnés, nous avons obtenu le financement nécessaire à la mise en place d'un système de protection durable. »

Tim Byrne, APA/secrétaire-trésorier, Office de protection de la nature de la région d'Essex

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 15 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,35 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 80 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens..

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://logement-infrastructure.canada.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - Les infrastructures en Ontario

