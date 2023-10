OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) ont accompli avec succès leur première patrouille en haute mer, menée par le Canada, pour détecter et décourager la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans le Pacifique Nord, une région essentielle pour mettre en œuvre la Stratégie pour l'Indo‑Pacifique du Canada, et au respect de ses obligations internationales. La mission, nommée opération North Pacific Guard, est une initiative multinationale annuelle, visant à coordonner l'application de la législation sur la pêche, afin de protéger les stocks mondiaux de poissons. Les efforts du Canada ont porté sur la surveillance assurée par des navires, des satellites et des avions, avec le soutien du personnel de la Garde côtière canadienne et d'agents de la Garde côtière des États‑Unis (USCG), et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Pendant deux mois, les agents et le personnel de soutien ont parcouru au cours des patrouilles plus de 12 000 milles marins à bord du navire affrété, l'Atlantic Condor, soit l'équivalent de la moitié d'un voyage autour de la planète. L'objectif de la mission était de repérer les filets dérivants illégaux en haute mer, les activités de pêche illégales, et d'inspecter les navires de pêche, conformément au droit international, pour s'assurer du respect de la réglementation sur la pêche.

L'équipe d'arraisonnement a interagi avec plus de 400 membres d'équipage de différents pays à bord de leurs navires. Lors des inspections effectuées à bord de ces navires internationaux, les agents canadiens ont trouvé plus de 3 000 ailerons de requin conservés ou entreposés illégalement, y compris des espèces menacées comme le requin à longues nageoires, et ils ont documenté des incidents de pollution marine, entre autres infractions.

Le Canada a également, à partir du Japon, assuré une surveillance aérienne pour appuyer l'opération North Pacific Guard. Les agents des pêches et les équipages aériens canadiens ont effectué 31 patrouilles, et inspecté visuellement plus de 400 navires, pour confirmer la conformité aux mesures de conservation en vigueur dans l'ensemble du Pacifique Nord. Les données recueillies lors de cette patrouille aérienne ont été transmises aux partenaires chargés de l'application de la loi au Japon et aux États‑Unis.

Le Canada travaille actuellement avec les États du pavillon concerné pour soutenir d'autres enquêtes et sanctions à l'encontre des navires en situation d'infraction, notamment en fournissant des preuves pour les 58 infractions détectées au cours de ces patrouilles.

Au cours de la mission, les agents ont également recueilli des données environnementales et des échantillons d'eau pour améliorer la compréhension du Canada de l'environnement de haute mer, y compris l'aire de migration des espèces d'intérêt, comme le saumon du Pacifique.

Cette patrouille a été financée dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP), qui vise à renforcer les efforts de conservation, de protection et d'application de la loi dans les zones à risque élevé pour les stocks de saumon du Pacifique du Canada. L'opération North Pacific Guard continue de s'inscrire dans le cadre de l'engagement plus vaste du Canada visant à protéger les stocks de poissons canadiens et les écosystèmes marins mondiaux.

« Je suis fière du rôle de premier plan que le Canada joue dans la protection des stocks de poissons menacés par la pêche INN, et dans la lutte contre la destruction des écosystèmes marins, ce qui nous permet de protéger les moyens de subsistance de nos pêcheurs, et de maintenir des pêches durables dans le monde entier. Je remercie l'équipe expérimentée des agents des pêches, le personnel de la Garde côtière, et nos partenaires de la Garde côtière des États‑Unis et de la National Oceanic and Atmospheric Administration, pour leurs efforts dans le cadre de l'opération North Pacific Guard visant à détecter et à décourager les activités de pêche illégales. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'exécution de missions combinées avec le Canada lors de la récente opération en haute mer, visant à décourager la pêche INN constitue un tremplin important vers notre mission permanente qui vise à préserver les populations de poissons et la sécurité protéique pour les générations futures. La réglementation relative à la lutte contre la pêche INN ne relève pas d'une seule nation; il incombe à tous les États qui souscrivent à un ordre international fondé sur des règles et à la gouvernance maritime, de s'unir pour protéger nos précieuses ressources. Les forums annuels tels que celui‑ci s'appuient sur les conversations et les opérations importantes menées tout au long de l'année, et garantissent l'efficacité de la lutte contre les activités malveillantes dans nos océans. »

Vice‑amiral Andrew Tiongson, commandant de la zone du Pacifique de la Garde côtière des États-Unis

Faits en bref

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) contribue de façon importante au déclin des stocks de poisson et à la destruction des écosystèmes marins à l'échelle mondiale, et compromet les moyens de subsistance des pêcheurs légitimes dans le monde entier. Cette activité illégale représente un risque pour les populations de saumon dans le Pacifique Nord et est considérée comme un facteur potentiel de déclin du saumon du Pacifique.

et est considérée comme un facteur potentiel de déclin du saumon du Pacifique. Les agents des pêches canadiens prennent part à l'opération North Pacific Guard annuelle à bord de navires de la Garde côtière des États‑Unis depuis 2019; il s'agit d'une opération internationale annuelle d'application de la loi en haute mer dans le Pacifique Nord .

. Les agents des pêches effectuent conformément au droit international des patrouilles pour faire respecter l'interdiction des filets dérivants en haute mer, et pour veiller au respect des règlements des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) qui protègent contre la pêche INN.

Le Canada appliquera des sanctions appropriées en cas d'infraction présumée aux exigences des ORGP directement avec l'État du pavillon du navire en question.Un État du pavillon est la juridiction en vertu de laquelle le navire est enregistré ou titulaire d'une licence, et est réputé avoir la nationalité du navire.

appliquera des sanctions appropriées en cas d'infraction présumée aux exigences des ORGP directement avec l'État du pavillon du navire en question.Un État du pavillon est la juridiction en vertu de laquelle le navire est enregistré ou titulaire d'une licence, et est réputé avoir la nationalité du navire. Si la réponse de l'État du pavillon à des infractions importantes ne satisfait pas les membres, la Commission internationale compétente peut interdire au navire de pêcher.

Un équipage expérimenté d'agents des pêches du MPO de partout en Colombie‑Britannique y a participé avec le soutien d'experts de la Garde côtière canadienne en matière de navigation et d'opérations sur petites embarcations, ainsi que d'une formation médicale d'urgence de niveau avancé.

La Garde côtière des États‑Unis et la National Oceanic and Atmospheric Administration ont fourni des agents d'arraisonnement expérimentés pour soutenir ces arraisonnements dirigés par le Canada, et qui ont travaillé à bord aux côtés des agents des pêches canadiens.

Cette année, 15 agents des pêches de la région du Pacifique ont participé à des arraisonnements et à des inspections en haute mer en deux phases. Les opérations de surveillance aérienne au Japon comprenaient quatre agents des pêches qui ont effectué chacun environ trois semaines de patrouilles aériennes.

