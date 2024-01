Le transporteur aérien canadien prolonge son engagement de soutien de la PLC et de ses clubs membres jusqu'en 2027

TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La Première Ligue canadienne (PLC) a annoncé aujourd'hui avoir renouvelé son partenariat avec WestJet, prolongeant l'engagement de la marque basée à Calgary à titre de compagnie aérienne officielle et partenaire de vacances de la PLC et de ses clubs membres pour les quatre prochaines années.

La PLC et ses clubs membres ont d'abord fait équipe avec WestJet en 2019, établissant un partenariat fondé sur une passion mutuelle de s'engager auprès des communautés locales d'un océan à l'autre et de créer avec eux des liens avec l'énergique scène de soccer au Canada et à travers le monde. Au cours des quatre premières années de son partenariat avec la PLC, WestJet a bâti une relation solide avec la communauté florissante de fervents amateurs de soccer du Canada grâce à des concours avec les consommateurs et en rapprochant du sport les amateurs à travers le pays. De plus, la compagnie aérienne a joué un rôle important en offrant des déplacements essentiels et fiables aux clubs, joueurs et membres du personnel de clubs de la PLC à travers le pays pour rivaliser chaque saison.

« WestJet est un partenaire qui est véritablement engagé à soutenir notre mission de faire croître le soccer au Canada, mais aussi de participer avec toutes les communautés que nous touchons en les aidant à s'émanciper », affirme Glen Johnson, vice-président directeur de la Première Ligue canadienne et de Canadian Soccer Business.

« Le Canada est un grand et beau pays et ça se traduit par beaucoup de déplacements pour les clubs, qui vont de l'île de Vancouver à Halifax, en passant par à peu près tout entre les deux. Nous sommes reconnaissants envers WestJet, qui aide nos équipes et amateurs à aller où ils doivent se rendre, sachant que nous pouvons, ensemble, avoir une incidence encore plus grande au sein de notre ligue et auprès de tant de personnes qui aiment le soccer au Canada. »

En tant que compagnie aérienne de Calgary, WestJet continuera de servir de commanditaire de maillot du Cavalry FC, champions de la saison régulière 2023 de la PLC, qui porteront le logo de l'entreprise à l'avant du maillot pour une sixième saison consécutive en 2024. Les uniformes profiteront d'un peu plus d'attention internationale quand ils seront portés par les joueurs du Cavalry à leur passage en Coupe des Champions de la Concacaf 2024, la plus importante compétition de clubs de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, qui s'amorcera en février 2024.

« WestJet est fière de prolonger son partenariat avec la Première Ligue canadienne en tant que compagnie aérienne commanditaire principale pour quatre ans de plus, alors que le coup d'envoi de cette saison 2024 très attendue approche », souligne John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du Groupe WestJet.

« La Première Ligue canadienne a élevé la ferveur du soccer canadien à un nouveau mondial, offrant une plateforme reconnue aux athlètes locaux pour parfaire et démontrer leurs compétences, tout en favorisant une plus grande passion chez les amateurs de soccer canadiens. En tant que transporteur national pour le Canada, qui s'efforce de créer des liens entre les invités et les gens et les endroits qu'ils aiment le plus, nous sommes emballés à l'idée de continuer de soutenir la Première Ligue canadienne, une force qui rassemble les Canadiens et attire les citoyens globaux à notre pays. »

WestJet poursuivra son rôle en tant que partenaire présentateur du calendrier de la PLC, tout en devenant le commanditaire en titre des camps d'entraînement préparatoires de la PLC. Le calendrier de saison régulière 2024 de la PLC présenté par WestJet, sera dévoilé le mardi 23 janvier et comprendra un code rabais exclusif pour que les amateurs de la ligue puissent voyager et assister aux matchs de leur équipe en déplacement. Les membres de Récompenses WestJet recevront aussi de nouveaux avantages dans le cadre de ce partenariat continu, dont des rabais exclusifs pour des billets de match, des expériences VIP et plus encore.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

À propos de la Première Ligue canadienne

Première division de soccer masculin au Canada, la Première Ligue canadienne (PLC) est engagée à offrir des occasions aux joueurs canadiens de mettre leurs talents en vitrine à la maison et de gagner en importance sur la scène mondiale du soccer. Servant de lien entre le sport amateur et professionnel au pays, la PLC développe des talents locaux en soutien de la croissance du soccer canadien au pays et à l'étranger. La PLC est fière d'offrir du soccer professionnel de grande qualité aux communautés d'un océan à l,autre, en partenariat avec de solides groupes de propriétaires, des partenaires corporatifs de classe mondiale et des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent appuyer sur le terrain comme à l'extérieur. Les équipes de la PLC participent à des compétitions sanctionnées de la CONCACAF et de la FIFA. Pour d'autres mises à jour et plus de renseignements, visitez le site fr.canpl.ca.

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente une gamme d'actifs nationaux de premier plan qui se trouvent au cœur du soccer au Canada. Ceci comprend la représentation de tous les partenariats d'affaires et droits média (diffusion et distribution) en lien avec les actifs principaux de Canada Soccer, notamment l'équipe nationale masculine qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, l'équipe nationale féminine championne olympique en titre et le Championnat canadien, le plus important tournoi de clubs au Canada, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne.

