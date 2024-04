AJAX, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - La Première Ligue canadienne (PLC) et son partenaire fondateur, Volkswagen Canada, s'associent une fois de plus cette saison pour lancer le programme Volkswagen FC : Game Changers 2024, qui rendra hommage à cinq Canadiens exceptionnels qui ont un impact positif sur leurs communautés grâce à leur amour du soccer.

Le programme, lancé en 2022, reconnaît chaque année un groupe de Canadiens qui incarnent chacun l'engagement de Volkswagen Canada à être un moteur de changement en jouant des rôles de leadership au sein de notre système de soccer canadien et en amenant des changements positifs dans le cadre de la pratique de notre sport. Une fois sélectionnés, les Game Changers de la PLC recevront un don de 5 000 $ pour le groupe communautaire ou le programme de leur choix, des billets pour un match de la PLC, et des articles promotionnels exclusifs PLC x VW uniques aux gagnants du programme Game Changers.

"Nous sommes fiers d'être un partenaire fondateur de la PLC et de pouvoir continuer à soutenir cette grande initiative", déclare Edgar Estrada, président de la marque VW pour le Canada. "Nous en sommes maintenant à la troisième année du programme Volkswagen FC : Game Changers et Volkswagen a fait don de plus de 50 000 $ à des programmes communautaires locaux et à des œuvres de charité. Nous sommes ravis de continuer à reconnaître les Canadiens qui sont activement un moteur de changement grâce au sport."

Les nominations pour le programme Volkswagen FC : Game Changers 2024 sont maintenant ouvertes. La date limite pour nominer quelqu'un dans votre communauté est le 3 juin 2024. Les nominations peuvent être faites ici. Les nominés peuvent être n'importe quel individu exceptionnel œuvrant dans le milieu du soccer canadien et qui a un impact significatif sur sa communauté grâce à son engagement envers le sport.

"Les nominés dans ce programme sont des leaders dans leurs communautés, passionnés par le sport et portent plusieurs causes comme la sensibilisation, l'inclusivité et l'accessibilité - et nous croyons fermement qu'ils méritent d'être reconnus pour cet engagement", déclare Mark Noonan, commissaire de la Première Ligue canadienne. "C'est un privilège de s'associer une fois de plus avec Volkswagen Canada pour honorer et célébrer certaines de ces personnes grâce au programme Volkswagen FC : Game Changers."

Volkswagen accompagne actuellement le soccer au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et bien d'autres pays. En tant que partenaires, Volkswagen et la Première Ligue canadienne partagent des valeurs de marque fondamentales d'inclusivité et de diversité, de bienfaisance et d'action durable.

À propos de Volkswagen Group Canada

Fondée en 1952, Volkswagen Canada a son siège social à Ajax, en Ontario. C'est la marque automobile européenne la plus vendue au Canada, et elle vend la Golf GTI, la Golf R, la Jetta, l'I.D. 4, la Taos, la Tiguan, l'Atlas et l'Atlas Cross Sport par l'intermédiaire de 146 concessionnaires canadiens indépendants. Elle fait partie de Volkswagen Group Canada Inc., une filiale de Volkswagen AG dont le siège social est à Wolfsburg, en Allemagne.

Volkswagen est l'un des plus grands producteurs mondiaux de voitures et le plus grand constructeur automobile d'Europe.

À propos de la Première Ligue canadienne

La Première Ligue canadienne (PLC), le plus haut niveau du soccer professionnel masculin au Canada, s'est engagée dans sa mission de fournir des opportunités aux joueurs canadiens de mettre en valeur leur talent en sol canadien et de gagner en notoriété sur la scène du soccer international. La Ligue développe les talents locaux pour soutenir la croissance du soccer canadien à l'échelle nationale et internationale, en s'associant à des groupes de propriétaires solides, à des partenaires commerciaux de classe mondiale et à des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens d'un océan à l'autre peuvent soutenir fièrement sur et hors du terrain. La PLC, qui disputera sa sixième saison en avril 2024, participe à des compétitions autorisées par la Concacaf et la FIFA. Pour des mises à jour et plus d'informations, veuillez visiter fr.canpl.ca.

SOURCE Volkswagen Group Canada

Renseignements: Attachée de presse: Lauren Kutchaw | [email protected] | 613-614-3987