La première cohorte pilote Beneva débute au Cégep de Sainte-Foy

QUÉBEC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Dernièrement, une toute première cohorte pilote Beneva d'étudiants en assurance de dommages a fait son entrée virtuelle sur les bancs du Cégep de Sainte-Foy par l'entremise de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises. La compagnie d'assurance, l'institution scolaire et la Coalition pour une relève en assurance de dommages (Coalition) sont fières de s'allier, dans le cadre d'un programme études-travail, pour offrir une formation en ligne, reconnue par l'Autorité des marchés financiers, à une trentaine de personnes qui souhaitaient donner un nouvel élan à leur vie professionnelle. Les participants obtiendront une attestation d'études collégiales (AEC) et un emploi garanti chez Beneva après leur formation scolaire.

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce à un financement du gouvernement du Québec accordé dans le cadre du volet général de requalification et de rehaussement des compétences du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

« Les formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions sont rendues possibles par le soutien de notre gouvernement et répondent efficacement et rapidement aux besoins des entreprises. Je souhaite le plus grand des succès à celles et ceux qui viennent tout juste de commencer cette formation. Notre gouvernement est fier de contribuer à cet ambitieux projet », explique Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Il s'agit du premier partenariat de ce genre au Québec pour Beneva. Cette entente pourrait ouvrir la voie afin de permettre à l'industrie et aux cégeps de collaborer à long terme, dans l'objectif de pallier la pénurie de main-d'œuvre. « Cette formation est une superbe opportunité, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour nous chez Beneva de trouver les ressources dont nous avons besoin pour fournir la qualité de service à laquelle nos clients s'attendent. La main-d'œuvre est l'un des défis les plus importants auxquels notre industrie est confrontée aujourd'hui, si bien que ce partenariat nous permet d'être plus innovants dans nos pratiques de recrutement », mentionne David Fortier, vice-président - Ventes directes et fidélisation chez Beneva.

« Le Cégep de Sainte-Foy est très heureux de pouvoir lancer cette nouvelle AEC accélérée en assurance de dommages qui s'inscrit dans la même lignée des nombreuses collaborations que nous avons établies au fil du temps avec notre partenaire Beneva. Nous sommes un chef de file reconnu dans l'industrie pour la qualité de nos formations dans le domaine de l'assurance et des services financiers. Il était donc naturel que nous répondions présents et que nous mettions toute notre expertise au service de nos précieux collaborateurs. D'ailleurs, cette nouvelle AEC pourra être offerte aux autres acteurs de l'industrie et ainsi bénéficier à l'ensemble du réseau. C'est en s'appuyant sur notre savoir-faire que nous avons pu élaborer si rapidement ce nouveau projet », souligne Nathalie Larose, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy.

Une fois la formation complétée, laquelle dure quatre mois, les étudiants poursuivront leur carrière chez Beneva.

Soutien de Beneva au Cégep de Sainte-Foy et à la Coalition

Beneva fait partie des généreux donateurs qui contribuent à l'implantation d'un logiciel Sandbox Guidewire Cloud Platform au Cégep de Sainte-Foy, une plateforme technologique de pointe fréquemment utilisée dans l'industrie. Grâce à cet apport financier, les étudiants bénéficient d'une longueur d'avance lors de leur entrée sur le marché du travail en étant familiers avec l'outil technologique dont ils se serviront au quotidien.

En tant que membre de la Coalition pour une relève en assurance de dommages, Beneva est heureuse de pouvoir prendre part à ce programme novateur qui permet d'offrir à la relève une nouvelle porte d'entrée dans ce domaine. Depuis des années, Beneva et la Coalition travaillent ensemble pour le bien de l'industrie.

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Le Cégep de Sainte-Foy accueille près de 11 000 étudiantes et étudiants à l'enseignement régulier et à la formation continue, ce qui en fait le cégep le plus fréquenté de la grande région de Québec. Avec son offre impressionnante et variée de programmes et de cours, ses professeurs et professeures passionnés, une vie sportive, sociale et culturelle riche et l'étendue de son offre de services favorisant la réussite scolaire, le Cégep de Sainte-Foy est un leader en enseignement collégial.

La Coalition pour une relève en assurance de dommages, avec ses membres, a pour mission d'innover pour attirer, engager et développer la relève dont l'industrie a besoin. La Coalition est à l'initiative du programme études-travail en assurance de dommages qui depuis 2022 rayonne partout au Québec. Entreprises en assurance de dommages et candidats sont invités à s'informer sur les cohortes en cours et à venir sur https://pretassurancedommages.com/.

