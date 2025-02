TORONTO, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Jacinta Whyte, présidente de la Société canadienne d'ostéogenèse imparfaite (SCOI), s'est jointe au Dr Francis Glorieux pour présenter la toute première bourse de recherche Francis Glorieux à deux récipiendaires très accomplis.

Logo de FGRF (Groupe CNW/Canadian Osteogenesis Imperfecta Society (COIS))

L'ostéogenèse imparfaite (OI) - communément appelée la maladie des os de verre - met au défi l'espoir des personnes qui sont nées avec cette maladie débilitante. Grâce à cette bourse de recherche, la Dre Ezgi Aydin de la Hospital for Special Surgery (New York) et le Dr Joseph Petruccelli de l'Hôpital Shriners pour enfants (Montréal) seront en mesure d'effectuer des recherches qui changeront des vies et qui permettront de réaliser les rêves d'une meilleure vie des personnes atteintes d'OI, au Canada et dans le monde entier.

C'est avec un sentiment d'émotion manifeste que Mme Whyte s'est adressée au groupe formé de membres de la famille et de personnes atteintes d'OI, de membres du personnel et du conseil d'administration de l'Hôpital Shriner's et d'invités spéciaux. « L'Hôpital Shriners de Montréal et le réseau Shrine occupent une place spéciale dans notre famille. Lorsque notre fille Rachel est née avec l'OI, le Dr Glorieux nous a donné de l'espoir alors que nous n'en avions pas du tout. Nous sommes éternellement reconnaissants de ses recherches et ses traitements révolutionnaires pour l'OI, et nous sommes ravis de nous joindre à lui aujourd'hui alors qu'il passe le flambeau. Cette journée est particulièrement spéciale aussi parce que l'Hôpital Shriners de Montréal célèbre son 100e anniversaire! »

Le Dr Glorieux, qui était visiblement ému de toutes les accolades reçues, a parlé de l'importance d'investir dans la prochaine génération de chercheurs. « Je suis fier que mon nom soit lié à cette bourse de recherche. Je souhaite ardemment que nos deux récipiendaires, et les autres qui suivront, misent sur mon travail pour faire des découvertes capitales et développer des traitements novateurs. »

Des fonds pour la bourse de recherche Francis Glorieux ont été recueillis en juin lors d'un tournoi de golf du jubilé d'or, qui a été l'activité choisie par Jacinta Whyte pour célébrer son 50e anniversaire dans l'industrie de l'assurance. L'événement a été très amusant et fructueux, et pour continuer d'investir et de recueillir des fonds pour les prochaines générations de chercheurs, un deuxième tournoi de golf classique aura lieu en juin 2025. Les premiers récipiendaires de la bourse de recherche profiteront aussi de cette occasion pour présenter leurs objectifs de recherche et les progrès réalisés.

