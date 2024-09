TORONTO, le 4 sept. 2024 /CNW/ - La Société canadienne d'ostéogenèse imparfaite (SCOI) est fière d'annoncer que les candidatures à la toute première bourse de recherche Francis Glorieux seront acceptées à compter du 1er septembre, et ce, jusqu'au 30 octobre. Cette bourse de recherche célèbre les réalisations de toute une vie du Dr Francis Glorieux, dont la recherche et le traitement révolutionnaires pour l'ostéogenèse imparfaite (OI) - communément appelée la maladie des os de verre - ont changé des vies.

Le traitement novateur du Dr Glorieux est maintenant le traitement standard à l'échelle mondiale, permettant à des milliers de personnes nées avec l'OI de vivre une vie plus forte, productive et enrichissante. Cette bourse de recherche permettra à une nouvelle génération de chercheurs de poursuivre son travail et d'apporter des contributions importantes et de grande envergure au bien-être de la communauté de l'OI.

« Il s'agit d'un moment absolument spécial, affirme Jacinta Whyte, administratrice générale déléguée du Benefact Group, directrice générale et agente principale pour le Canada d'Ecclesiastical Insurance, et présidente de la SCOI. Ma fille est née avec l'OI, et c'est pourquoi j'ai choisi de célébrer mon 50e anniversaire dans l'industrie de l'assurance par un tournoi de golf du jubilé d'or. Organisé par la SCOI et commandité par le Benefact Group et Ecclesiastical Insurance, l'événement a eu lieu au club de golf Glen Abbey à Oakville. J'ai été très touchée et honorée par le soutien et la générosité de mes collègues, partenaires d'affaires et clients, qu'ils soient golfeurs ou non. Cette célébration sans pareil a permis de recueillir la somme de 200 000 $ nécessaire pour financer entièrement la première bourse de recherche Francis Glorieux! »

« La bourse de recherche Francis Glorieux demeurera le principal objectif du Fonds d'études de la SCOI et de nos efforts de collecte de fonds, ajoute Kristin Hayes, membre du conseil d'administration et ambassadrice de la SCOI, et directrice, mode de vie et services aux donateurs. Afin de rendre hommage au Dr Glorieux et à son équipe extraordinaire de l'Hôpital Shriners de Montréal, une attention particulière sera accordée aux demandeurs canadiens et aux personnes qui travaillent dans des établissements canadiens. Le traitement des demandes de bourse de recherche et le processus de suivi des recherches seront gérés par la Fondation de l'ostéogenèse imparfaite (FOI), au nom de la SCOI. »

Mme Whyte et Mme Hayes, qui est elle-même atteinte d'OI, ont souligné l'importance de la bourse de recherche pour contribuer à l'avancement de la recherche et à l'amélioration de la qualité de vie des membres de la communauté de l'OI, au Canada et dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur la SCOI, consultez le www.cois-scoi.ca.

Pour en savoir plus sur la FOI, consultez le www.oif.org (en anglais seulement).

