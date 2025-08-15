SHERBROOKE, QC, le 15 août 2025 /CNW/ - L'Université Bishop's a le plaisir d'annoncer la nomination de Charles Milliard à titre de cadre supérieur en résidence à l'École de gestion Williams (Williams School of Business - WSB) pour la session d'automne 2025. Élaborée à la suite d'une recommandation de la doyenne de l'École de gestion Williams, la Pre. Margaret Shepherd, cette nomination représente une façon nouvelle et novatrice de permettre à Bishop's de rapprocher la communauté étudiante ainsi que le corps professoral des leaders du monde des affaires, en créant des liens significatifs entre le savoir et la pratique.

Charles Milliard (Groupe CNW/Université Bishop's)

M. Milliard est un dirigeant chevronné reconnu pour sa capacité à mobiliser les organisations et les parties prenantes dans des domaines variés, notamment la santé, l'économie et les politiques publiques. Il a notamment été président de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). À titre de cadre supérieur en résidence, il interagira avec les étudiants, le corps professoral et la communauté élargie par le biais de conférences, de mentorat et de sa participation à des événements spéciaux, offrant ainsi des perspectives contemporaines en matière de leadership, de stratégie, d'innovation et de croissance responsable.

« Je suis immensément fier de me joindre à l'équipe de l'École de gestion Williams de l'Université Bishop's. Bishop's est un petit bijou d'université, unique en son genre, qui gagne à être davantage connu. Je suis vraiment heureux de pouvoir contribuer, à ma façon, à son rayonnement et d'avoir la chance d'enseigner à la prochaine génération de leaders en affaires au Québec et au Canada. Mon parcours m'a amené jusqu'à présent à fréquenter des gens inspirants dans les domaines de la santé, de l'économie et de la politique, je suis honoré de maintenant pouvoir passer du temps avec des étudiants dans la région où j'habite. Ensemble, nous discuterons de l'importance de notre tissu entrepreneurial comme moteur de notre prospérité collective et de nos ambitions communes pour le Québec de demain. »

La Pre. Shepherd a déclaré : « Le fait que des leaders expérimentés comme Charles partagent leur expertise enrichit l'apprentissage de nos étudiants et renforce nos liens avec l'écosystème d'affaires du Québec. Sa nomination reflète notre engagement, énoncé dans le Plan stratégique 2025-2029 de Bishop's, à former les innovateurs et leaders de demain grâce à des expériences concrètes. En l'accueillant au sein de notre communauté académique, nous créons davantage d'occasions de dialogue, de mentorat et de collaboration qui profiteront autant à nos étudiants qu'à la société. »

La nomination du cadre supérieur en résidence est honorifique et traduit la reconnaissance de l'Université pour l'expertise et la perspective que M. Milliard apporte à l'École. Sa présence sur le campus contribuera aux efforts constants de Bishop's pour renforcer ce qui distingue l'Université, tout en favorisant l'innovation et l'ancrage communautaire.

À propos de l'Université Bishop's

Fondée en 1843, l'Université Bishop's est une institution anglophone unique axée principalement sur le premier cycle, située sur le territoire traditionnel du peuple abénaki (W8banakiak wdakiw8k), dans la magnifique région des Cantons-de-l'Est au Québec. Son campus de 550 acres offre une expérience éducative immersive au sein d'une communauté soudée.

Avec environ 2 600 étudiantes et étudiants à temps plein, Bishop's favorise un engagement académique profond grâce à des parcours personnalisés, des classes de petite taille et des relations étroites entre professeurs et étudiants. L'Université propose plus de 100 programmes répartis dans cinq facultés : arts, lettres et humanités, sciences sociales, sciences naturelles et mathématiques, administration et éducation.

Depuis plus de 180 ans, Bishop's forme des leaders et des agents de changement grâce à l'apprentissage interdisciplinaire, aux expériences pratiques et à un solide soutien à la réussite étudiante. Que ce soit par l'étude à l'étranger, la recherche, le sport universitaire ou l'apprentissage par la pratique, les étudiantes et étudiants de Bishop's sont encouragés à viser l'excellence académique et le développement personnel dans un environnement inclusif et dynamique.

