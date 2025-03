SHERBROOKE, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - L'Université Bishop's célèbre aujourd'hui l'inauguration de Kwigw8mna. Cet édifice abritera le Centre de soutien aux membres de la communauté étudiante autochtone, un espace d'étude pour les étudiantes et les étudiants autochtones, des espaces de rassemblement ainsi qu'un laboratoire de recherche autochtone. Cette inauguration marque un jalon important dans l'engagement de l'Université Bishop's envers le soutien aux étudiantes et étudiants autochtones, la vérité et la réconciliation.

Kwigw8mna - Université Bishop's (Groupe CNW/Université Bishop's)

Kwigw8mna, qui signifie « notre maison à toutes et à tous » en abénaki, transforme ainsi le bâtiment Divinity House, autrefois dédié à la formation du clergé, en un espace où les étudiantes et étudiants autochtones se rassemblent, apprennent et trouvent du soutien. Ce lieu reflète les perspectives, les traditions et les besoins des Autochtones, favorisant un sentiment d'appartenance tout en créant des opportunités de compréhension interculturelle.

« L'ouverture de Kwigw8mna est à la fois un moment de réflexion et de renouveau », explique Vicky Boldo, Directrice associée des initiatives autochtones. « Cet édifice a une histoire compliquée et, aujourd'hui, il est un lieu de guérison, de force et de leadership autochtone. Il s'agit d'un engagement concret à faire de Bishop's un endroit où les membres de la communauté étudiante autochtone se sentent vus, soutenus et valorisés. »

Développé à la suite de consultations avec des étudiantes et étudiants autochtones, des membres du corps professoral et des représentants communautaires externes, Kwigw8mna sert d'espace dédié aux étudiantes et étudiants autochtones tout en favorisant une plus grande sensibilisation au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.

Le Principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's, Sébastien Lebel-Grenier, ajoute : « Kwigw8mna reflète l'engagement durable de Bishop's envers les communautés ainsi que ses étudiantes et étudiants autochtones. C'est un espace qui incarne notre responsabilité de défendre les façons de voir et de faire des Autochtones et qui démontre la réconciliation en action. Nous sommes fiers d'avoir dirigé cette initiative et de continuer de promouvoir un dialogue constructif et la compréhension mutuelle sur notre campus et au sein de notre collectivité. »

La cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui réunit des dirigeants, des personnes étudiantes et des membres de la communauté autochtone pour rendre hommage à la collaboration qui a rendu Kwigw8mna possible. L'événement met de l'avant le tambour traditionnel, des réflexions de voix autochtones et une occasion pour la communauté élargie de Bishop's d'être témoin de cet important jalon.

Pour les personnes étudiantes autochtones, Kwigw8mna représente plus qu'un espace de rassemblement. « Kwigw8mna est une nouvelle maison loin de chez soi », explique Casey Goodleaf, une étudiante de troisième année du programme d'éducation au primaire avec une mineure en études autochtones à l'Université Bishop's. « Il peut être difficile d'être loin de la communauté, mais ce sera un espace qui aidera à en créer une ici. Un lieu de rencontre et de partage de nos histoires, de nos idées et de notre culture. »

« Kwigw8mna est un témoignage de ce qui se passe lorsque les institutions écoutent les membres des communautés autochtones dans le vrai sens de la reconnaissance du territoire abénaquis », déclare Richard O'Bomsawin, Chef des Abénakis d'Odanak. « Ce territoire a une longue histoire en tant que lieu de rencontre. Nous habitons ensemble cette région depuis de nombreuses années et cet espace reconnaît le passé tout en créant un avenir où les étudiantes et étudiants autochtones ont les ressources, la reconnaissance et la communauté dont ils ont besoin pour s'épanouir. Cela représente à la fois un engagement et une responsabilité. »

Kwigw8mna a été rendu possible grâce à un généreux investissement de 12,7 millions de dollars du gouvernement du Québec, ainsi qu'au soutien du gouvernement du Canada, de donateurs privés et de nombreux membres de la communauté universitaire.

« Je suis très heureuse de voir le projet Kwigw8mna se concrétiser. Un lieu comme celui-ci permettra aux cultures autochtones de rayonner au sein de l'Université et de favoriser l'accès aux études supérieures aux étudiants issus de ces communautés. Je félicite tous ceux qui ont travaillé fort dans sa réalisation! » - Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec.

