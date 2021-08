La poursuite de l'excellence hors route : Can-Am dévoile sa gamme 2022 de Vtt et de véhicules côte à côte

Alors que l'industrie hors route poursuit sa croissance incroyable, les conducteurs de tous les niveaux recherchent le meilleur véhicule pour prendre part à la vie tout-terrain. Can-Am tient encore une fois sa promesse d'excellence avec sa gamme de modèles 2022 de VTT et de véhicules côte à côte, de l'entrée de gamme à la performance supérieure. Avec plus de puissance, une meilleure traction, un confort amélioré et bien plus encore, Can-Am s'envole vers la nouvelle année avec style.

Aller plus loin, plus vite

La gamme Maverick X3 de véhicules hors route est synonyme de puissance, de maniabilité et... de victoires. Pour 2022, Can-Am élève encore une fois la barre, en devenant le premier fabricant côte à côte à offrir un moteur de 200 chevaux. Jumelée au tout nouveau système de poulie motrice pDrive avec embrayage à rouleaux, la dynamique se voit transformée par une accélération plus rapide et une puissance instantanée en tout temps.

Et si le Can-Am Maverick X3 offre le meilleur rapport puissance-poids de sa catégorie, la maniabilité demeure essentielle à la performance générale. C'est pourquoi les ingénieurs de BRP ont travaillé sans relâche pour s'assurer que la gamme s'adapte facilement au terrain, grâce à la suspension adaptative Smart-Shox, aux nouveaux pneus Maxxis Carnivore de 30 et 32 pouces, à un châssis plus solide et des positions et gardes au sol plus élevées. Avec cette combinaison, la concurrence envie le Maverick X3.

« Le Maverick X3 2022 de Can-Am est le summum des véhicules côte à côte de performance », a déclaré Hailie Deegan, coureuse professionnelle et ambassadrice de la marque Can-Am. « Et le meilleur aspect d'une collaboration avec Can-Am, c'est qu'ils n'arrêtent pas de s'améliorer. Il n'y a pas d'autre choix si vous recherchez la crème de la crème du marché, et si vous aimez regarder les autres essayer de vous rattraper dans le rétroviseur. »

De nouveaux choix de moteurs

Pour rester dans le thème de la puissance, Can-Am ajoute deux nouveaux moteurs Rotax à sa gamme : le HD7/700 ACE et le HD9, en remplacement des modèles HD5, HD8 et 800.

Le Rotax HD7 est voué à devenir la nouvelle référence des catégories de faible HP. Il sera disponible pour le Can-Am Defender, où il remplacera le HD5 avec 37 % plus de puissance[i], et grâce à un nouveau calibrage, il alimentera le Commander 700 et le Maverick Trail 700. Le nouveau moteur est optimisé pour l'utilisation hors route, offrant une expérience améliorée avec moins de bruit, moins de vibrations et un environnement plus frais pour les passagers, ce qui leur permet une conduite plus confortable.

Et l'option Rotax HD9 remplace la HD8 de la gamme Can-Am Defender. Il s'agit d'un moteur plus gros et plus puissant, qui génère une puissance 30 %i supérieure à celle de son prédécesseur. Il promet la même fiabilité, avec encore plus de capacité de travail grâce à une puissance de pointe et un couple à bas régime.

« Avec l'ajout des options de moteurs HD7 et HD9 à la HD10 déjà existante, Can-Am est le chef de file en matière de puissance et la meilleure option, que ce soit pour le travail ou le jeu », a déclaré Christian St-Onge, Directeur Stratégie mondiale de produit - véhicules hors route Can-Am. « Quel que soit votre choix de véhicule, cette gamme est conçue pour performer. »

Expansion Visco-4Lok

Du côté des VTT, Can-Am élargit son système Visco-4Lok. Il fonctionne en appuyant sur un bouton qui permet aux conducteurs d'activer le mode de verrouillage à 4 roues motrices et fournit instantanément une puissance égale aux quatre roues pour une excellente traction. Il sera maintenant disponible sur tous les ensembles X mr Outlander et Renegade 2022, ainsi que sur les Outlander XT-P et Outlander MAX Limited.

Grâce à ces améliorations dans ses gammes de véhicules VTT et de véhicules côte à côte, Can-Am offre à tous les conducteurs ce qu'ils recherchent, qu'ils soient passionnés par la performance ou les aventuriers entreprenant leur prochain voyage épique. C'est la vision de la vie tout-terrain selon Can-Am.

Pour plus de détails techniques et les caractéristiques des produits, ainsi que des renseignements sur la gamme entière des véhicules hors route Can-Am, consultez le site https://can-am.brp.com/off-road .

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou et Quintrex, les systèmes de propulsion marins Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts et petits avions. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des revenus annuels de 6,0 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 130 pays, notre main-d'œuvre mondiale est composée de plus de 14 500 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer, Savage, Evinrude ainsi que le logo « BRP » sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou des membres de son groupe. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

________________ i Selon des essais internes.

SOURCE BRP Inc.

Renseignements: Relation avec les médias : [email protected]

Liens connexes

https://www.brp.com/