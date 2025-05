VALCOURT, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) a annoncé aujourd'hui que José Boisjoli, après 22 ans en tant que président et chef de la direction, a informé le conseil d'administration (« conseil ») de son intention de prendre sa retraite d'ici la fin de l'exercice financier, date à laquelle il quittera également ses fonctions à titre de président du conseil. Au cours de son mandat, M. Boisjoli a dirigé le parcours de croissance remarquable de BRP, de la scission de Bombardier à une entreprise publique devenue un chef de file mondial dans l'industrie des sports motorisés. Dans le cadre d'un plan de succession en continu, le conseil de BRP a entamé la recherche de la personne qui deviendra président.e et chef.fe de la direction de la Société. M. Boisjoli continuera de diriger BRP jusqu'à la nomination de son ou sa successeur.e.

En 2023, M. Boisjoli, qui était à ce moment président de la division des motoneiges et des motomarines de Bombardier, a été nommé président et chef de la direction de BRP le jour où elle est devenue une entreprise indépendante. M. Boisjoli a présenté sa vision de BRP comme nous la connaissons aujourd'hui. Sous sa direction, la Société a diversifié son portefeuille de produits, son réseau de concessionnaires et distributeurs ainsi que son empreinte manufacturière, lui permettant de propulser sa croissance et plus que tripler ses revenus1. Avec sept gammes de produits couvrant toutes les saisons, la part de marché de BRP dans l'industrie des sports motorisés a aussi triplé1 au cours des deux dernières décennies : aujourd'hui, un produit sur trois vendus à travers le monde porte le logo de BRP.

« Être à la barre de BRP n'a jamais été un travail, ce fut une passion et un véritable honneur », a dit José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Au cours de ma carrière de 36 ans chez BRP, j'ai eu le privilège de façonner son ADN aux côtés de gens brillants et talentueux qui ont constamment poussé les limites de l'innovation pour offrir les meilleures expériences à nos clients passionnés. En repensant à mon parcours, je suis fier que nous ayons réussi à changer les règles du jeu dans l'industrie des sports motorisés et à bâtir une organisation solide, bien positionnée pour l'avenir. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont contribué au succès de BRP. »

« Au nom du conseil, j'aimerais remercier José d'avoir guidé BRP sur un formidable parcours de croissance et de diversification au cours des 22 dernières années, et pour sa saine gestion de l'entreprise », a dit Barbara Samardzich, administratrice principale du conseil de BRP. « Il a dirigé avec conviction et vision, mettant en œuvre des stratégies efficaces qui ont permis de créer de la valeur et de générer des rendements importants pour les actionnaires. José s'est entouré d'une équipe de direction chevronnée et ensemble, ils continueront à piloter le plan d'affaires et assureront une transition en douceur avec le ou la prochain.e président.e et chef.fe de la direction, lorsque le moment sera venu. »

Dans un communiqué de presse séparé publié aujourd'hui, BRP a annoncé ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice financier 2026. La Société tiendra un appel conférence et une webdiffusion en direct pour discuter de ses résultats à 9 h heure avancée de l'Est (HAE), et poursuivra avec son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires par le biais d'une webdiffusion en direct à 11 h (HAE).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant notamment les énoncés relatifs à la période prévue de prise de retraite et de transition a un(e) successeur(e), les énoncés concernant le positionnement de BRP pour l'avenir, et les énoncés concernant l'équipe de direction et leur capacité a piloter le plan d'affaires et assurer une transition en douceur. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs font intervenir des incertitudes et des risques inhérents. Ils sont exposés à des incertitudes et risques importants et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que particulières, que la Société a établies à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu'ils sont tributaires, notamment, de l'évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l'entreprise. Les énoncés prospectifs sont sujets à de nombreux facteurs, dont plusieurs ne sont pas contrôlés par la Société, y compris les facteurs de risques divulgués auparavant et de temps à autres par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada et aux États-Unis, affichées sur SEDAR+ au sedarplus.com ou sur EDGAR au sec.gov, respectivement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date, et la Société n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés pour tenir compte d'événements futurs, de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exige la réglementation applicable en valeurs mobilières.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

___________________ 1 Toutes les informations relatives à l'évolution de la Société depuis 2003 ont été déterminées sur la base de calculs internes effectués à partir des informations raisonnablement disponibles pour BRP, y compris pour la période pendant laquelle la Société était privée.

