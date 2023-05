OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les producteurs de volaille et d'œufs du Canada ont tenu leur très prisée Cantine du centre-ville sur la rue Sparks, à Ottawa. L'événement a mis à l'honneur le travail assidu des familles de producteurs de volaille et d'œufs du Canada et leur engagement à produire des aliments de façon durable au moyen de pratiques novatrices et conformément à des normes de classe mondiale.

Des producteurs de volaille et d’œufs canadiens font la promotion de la production durable d’aliments canadiens à la Cantine du centre-ville d’Ottawa. (Groupe CNW/Producteurs d'oeufs du Canada)

Au menu figurait une gamme de plats alliant des ingrédients frais, locaux et de haute qualité, servis par des représentants des Producteurs d'œufs du Canada, des Producteurs de poulet du Canada, des Éleveurs de dindon du Canada et des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada, tous heureux de pouvoir répondre aux questions des invités sur l'agriculture. Députés, sénateurs, membres du personnel politique et citoyens s'y sont arrêtés afin d'écouter les producteurs de volaille et d'œufs parler des mesures qu'ils prennent pour produire leurs aliments de façon responsable et durable.

« Nous sommes ravis de pouvoir discuter avec les Canadiens et leur donner un aperçu des aliments que nous produisons avec tant d'ardeur », a déclaré Luce Bélanger, éleveuse de poulet du Québec et administratrice des Producteurs de poulet du Canada. « Les producteurs canadiens de volaille et d'œufs sont tenus de respecter des programmes stricts de salubrité des aliments et de soins aux animaux audités par une tierce partie. Ainsi, les Canadiens savent qu'ils trouveront dans les magasins et restaurants du pays de la volaille et des œufs produits selon les normes les plus élevées. »

« Non seulement les producteurs ont à cœur de fournir aux Canadiens des aliments de qualité supérieure, mais ils sont aussi des chefs de file dans le domaine des pratiques agricoles durables », ajoute Glen Jennings, producteur d'œufs de la Nouvelle-Écosse et vice-président des Producteurs d'œufs du Canada. « À ma ferme, nous sommes passés à l'énergie solaire pour alimenter notre poulailler, et nous sommes déterminés à avoir une incidence positive pour l'avenir. Et ce n'est là qu'un exemple de la façon dont les producteurs redoublent d'efforts pour honorer leur engagement à l'égard de l'environnement. »

Plus d'un millier d'invités et de membres de la communauté d'Ottawa ont participé à la Cantine du centre-ville et pris part aux discussions tout au long de la journée. « Il est important que nous parlions aux Canadiens de la provenance de leurs aliments », a ajouté Jennifer Paquet, éleveuse de dindon du Québec. « La Cantine du centre-ville est une excellente occasion de répondre aux questions et de raconter notre histoire, de la ferme à la table. »

L'événement a également mis en lumière le rôle important que joue le système unique de gestion de l'offre du Canada pour assurer un avenir durable aux producteurs de volaille et d'œufs canadiens. « Les producteurs comme moi sont fiers de fournir aux Canadiens des produits qu'ils veulent et apprécient, tout en soutenant notre économie nationale », explique Brian Bilkes, producteur d'œufs d'incubation de la Colombie-Britannique et président des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada. « Collectivement, nos secteurs soutiennent plus de 144 000 emplois et contribuent pour 11,1 milliards au PIB du pays. »

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des plus de 1 200 producteurs d'œufs réglementés et familles agricoles de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

Au sujet des Producteurs de poulet du Canada

Les Producteurs de poulet du Canada représentent près de 2 900 producteurs de poulet du pays et veillent à ce que les consommateurs aient accès à du poulet canadien de choix, qu'ils pourront consommer en toute confiance et produit de façon durable. Pour plus d'information, visitez producteursdepoulet.ca .

Au sujet des Éleveurs de dindon du Canada

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) sont l'organisation nationale qui représente un peu plus de 510 éleveurs de dindon au Canada. Établi en 1974 en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, l'Office encourage la collaboration à l'échelle de l'industrie canadienne du dindon, fait la promotion de la consommation de viande de dindon et applique le système de gestion de l'offre pour le dindon au Canada. Pour plus d'information, visitez leseleveursdedindonducanada.ca .

Au sujet des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada

Créés en 1986, les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada (POIC) représentent 225 éleveurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Notre mission est d'assurer la croissance et la rentabilité durables de l'industrie des œufs d'incubation de poulet à chair du Canada de façon à accroître son efficacité et sa compétitivité et à garantir à l'industrie canadienne du poulet un approvisionnement fiable en œufs d'incubation de poulet à chair de qualité. Pour plus d'information, visitez chep-poic.ca .

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Renseignements: Meredith Sedgwick, Senior Account Manager, Citizen Relations, [email protected], 647-520-0771