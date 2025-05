DARTMOUTH, NS, le 23 mai 2025 /CNW/ - Au cours de la saison des ouragans à venir, la population canadienne pourra compter sur les systèmes de prévisions météorologiques de pointe d'Environnement et Changement climatique Canada. Ces systèmes fournissent des renseignements et des alertes fiables en temps opportun lorsque les tempêtes tropicales et les ouragans approchent. Les avertissements précoces donneront aux Canadiens le temps de se préparer et de se protéger, de protéger leurs proches et de protéger leurs biens en cas de tempête.

La saison des ouragans a lieu du 1er juin au 30 novembre, et l'activité des tempêtes tropicales devrait être supérieure à la normale. Les experts prévoient entre 13 et 19 tempêtes nommées, entre 6 et 10 ouragans et entre 3 et 5 ouragans majeurs dans le bassin de l'océan Atlantique. Avant le début de la saison, Environnement et Changement climatique Canada invite toute la population à se préparer.

Les météorologues du Centre canadien de prévision des ouragans réalisent de la surveillance et des prévisions des risques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. Ils portent attention aux tempêtes susceptibles de toucher le Canada et ses eaux, suivent leur trajectoire, prédisent leur intensité et émettent des avertissements. Ils transmettent également de l'information pour aider les partenaires des provinces et des territoires ainsi que les responsables de la gestion des urgences à atténuer l'impact des cyclones tropicaux et des ouragans sur les collectivités canadiennes.

Il est plus important que jamais de se préparer. Une hausse du nombre d'ouragans de catégorie 3 à catégorie 5 a été observée au cours des quatre dernières décennies. En raison des changements climatiques, l'intensité des ouragans les plus violents devrait augmenter.

Citations

« Les ouragans pourraient s'intensifier en raison des changements climatiques. J'invite tous les Canadiens et les Canadiennes à se préparer à la saison des ouragans à venir en consultant les ressources accessibles et en vérifiant régulièrement l'application MétéoCAN pour planifier leurs activités cet été afin d'assurer leur sécurité et celle de leur famille pendant la saison des ouragans. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Vous pouvez trouver des conseils de sécurité, des cartes de trajectoire et d'autres renseignements utiles sur le site Web canada.ca/ouragans. Consultez les prévisions et les alertes en cours sur le site Web consacré à la météo au Canada (meteo.gc.ca). Téléchargez l'application MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS).

Vous pouvez trouver des conseils de sécurité, des cartes de trajectoire et d'autres renseignements utiles sur le site Web canada.ca/ouragans. Consultez les prévisions et les alertes en cours sur le site Web consacré à la météo au Canada (meteo.gc.ca). Téléchargez l'application MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS).

En moyenne, trois ou quatre cyclones tropicaux touchent le Canada chaque saison des ouragans, dont un ou deux ont des répercussions en sol canadien et deux ou trois autres menacent les eaux du large. Généralement, le risque qu'un ouragan se forme dans les eaux canadiennes se manifeste tard dans la saison, car c'est au cours de cette période que nos eaux atteignent leur plus haute température. Le phénomène météorologique extrême le plus coûteux jamais enregistré en termes de dommages assurés dans le Canada atlantique était l'ouragan Fiona, en 2022 (source).

atlantique était l'ouragan Fiona, en 2022 (source). Les changements climatiques d'origine humaine font augmenter la température de l'océan et pourraient avoir intensifié l'activité des ouragans au-dessus de l'océan Atlantique.

Liens connexes

