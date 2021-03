La population canadienne croit que le gouvernement aurait pu réduire le nombre de décès attribuables à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée

Les aînés s'inquiètent de plus en plus des soins de longue durée

(sondage Pandemic Perspectives)

TORONTO, le 4 mars 2021 /CNW/ - Le National Institute on Ageing (NIA) et l'Association médicale canadienne (AMC) présentent aujourd'hui les conclusions d'un sondage national en ligne visant à évaluer l'opinion de 2 005 personnes au sujet des effets de la pandémie sur les systèmes de soins de longue durée (SLD) du Canada. La majorité des personnes sondées (86 pour cent) - et 98 pour cent des personnes âgées de 65 ans et plus - s'inquiètent de l'état actuel des soins de longue durée au Canada.

« La deuxième vague de la pandémie de COVID-19 n'a guère rétabli la confiance de la population canadienne envers les soins de longue durée. Mené par l'AMC en partenariat avec le NIA, le sondage montre que la population canadienne, et particulièrement les aînés, n'a plus confiance en la capacité de son gouvernement de protéger les résidents des établissements de soins de longue durée », a dit le Dr Samir Sinha. « Les gens nous disent qu'ils vont tout faire pour éviter d'aller vivre dans un établissement de SLD, et qu'ils veulent que les gouvernements rattrapent le temps perdu et agissent sans attendre pour améliorer l'état des soins de longue durée, notamment en élaborant des normes nationales et en améliorant l'intégration des soins de longue durée au système de santé dans son ensemble. »

De plus, la population canadienne doute que les défis auxquels font face les établissements de soins de longue durée soient une conséquence de la COVID-19. En fait, la plupart des personnes (81 pour cent) sont d'avis que les problèmes des systèmes de SLD au Canada datent d'avant la pandémie et que la COVID-19 n'a fait que les exacerber. Plus précisément, le sondage conjoint NIA-AMC indique que 92 pour cent des personnes âgées de 65 ans et plus pensent que les problèmes actuels relatifs aux soins de longue durée existaient avant la pandémie.

« L'AMC a toujours défendu l'amélioration des soins aux aînés », a déclaré la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC. « Notre système de santé actuel n'a pas été initialement conçu pour répondre aux besoins de notre population vieillissante. La pandémie n'a fait que mettre cette réalité en évidence. Nous avons peu de latitude pour prévenir de futures tragédies comme celles qui ont démoli nos établissements de soins de longue durée au cours de la dernière année. L'AMC continuera de travailler à l'échelle nationale afin de mieux collaborer et améliorer la qualité globale des soins aux aînés du Canada, notamment en encourageant l'élaboration de normes pancanadiennes sur les soins de longue durée. »

Les trois quarts (73 pour cent) des personnes sondées croient qu'il aurait été possible de réduire le nombre élevé de décès attribuables à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée si les gouvernements avaient agi plus tôt. Seulement 45 pour cent des personnes sondées estiment que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont tiré des leçons de la première vague de la pandémie de COVID-19, et qu'ils continueront à veiller à ce que le nombre de décès soit réduit au minimum à l'avenir. Comme on pouvait s'y attendre, 85 pour cent des personnes sondées - et 96 pour cent de celles qui sont âgées de 65 ans et plus - disent qu'elles mettront tout en œuvre pour éviter d'aller vivre dans un établissement de SLD.

À la lumière de la pandémie, la population canadienne croit que le gouvernement doit agir de manière plus décisive pour améliorer l'état des systèmes de santé au Canada. Le sondage conjoint NIA-AMC indique que la majorité des Canadiens et des Canadiennes (86 pour cent) estime que les soins de longue durée devraient être considérés comme faisant partie intégrante de notre système de santé et être financés et administrés en conséquence. Les deux tiers (62 pour cent) des répondants âgés de 65 ans et plus croient que l'amélioration des normes nationales sur les soins de longue durée est la priorité la plus importante à laquelle les dirigeants canadiens doivent s'attaquer, après la réduction de la propagation de la COVID-19 par l'application de restrictions (64 pour cent), qui est leur priorité absolue.

Les résultats complets du sondage figurent dans le rapport intitulé Pandemic Perspectives on Long-Term Care in Light of COVID-19: Findings from a National Institute on Ageing/Canadian Medical Association National Survey

Le sondage conjoint NIA-AMC a été mené en ligne par Ipsos auprès de 2 005 personnes âgées de 18 ans et plus, entre le 27 novembre et le 1er décembre 2020. La marge d'erreur est de ± 2,5 %, dans 19 cas sur 20.

À propos du NIA : Le National Institute on Ageing est un groupe de réflexion de l'Université Ryerson dont les activités sont axées sur les réalités de la population vieillissante du Canada.

À propos de AMC : L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale au Canada. Elle travaille avec des médecins en exercice, des médecins résidents et des étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Elle préconise des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs pour les médecins et leurs patients.

