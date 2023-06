LA POPULARITÉ DU VÉLOPARTAGE SE POURSUIT : RECORDS D'ACHALANDAGE POUR BIXI EN MAI

MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - La popularité du vélopartage se poursuit dans la région métropolitaine de Montréal alors que BIXI enregistre déjà des records d'achalandage après sept semaines d'activités. Uniquement en mai, plus de 1 586 000 déplacements ont été réalisés à BIXI, un record historique.

Les enjeux environnementaux et de déplacements urbains sont les réalités de plusieurs métropoles et villes du monde. BIXI offre une solution de mobilité active appréciée de la population, contribuant à réduire le réchauffement climatique et à améliorer la fluidité des transports.

La saison 2023 s'est amorcée le 13 avril et les résultats sont déjà exceptionnels, avec plusieurs records établis en date du 31 mai :

Une hausse générale de 36 % de l'achalandage par rapport à l'an dernier et de 74 % par rapport à 2021.

Augmentation du nombre de membres de 43 % par rapport à la même période l'an dernier.

Une moyenne journalière de 51 176 déplacements en mai, en hausse de 24 % par rapport à 2022.

Record de 67 000 déplacements effectués en une seule journée, le samedi 27 mai 2023. Le précédent record était de 59 728 déplacements le 11 juin 2022.

AJOUT D'ÉQUIPEMENTS ET DE STATIONS DÉPÔTS

Afin de répondre à cette forte croissance de popularité, BIXI a doublé le nombre de stations dépôts avec capacité illimitée de réception de vélos. D'autres stations dépôts seront ajoutées au cours des prochains jours et des prochaines semaines, pour ultimement passer de 5 (en 2022) à 28 en 2023. La liste de ces stations peut être consultée en ligne.

BIXI procède également à la mise à niveau de ses équipements, à l'ajout de personnel sur la route ainsi qu'à l'ajout graduel de près de 1 500 points d'ancrage pouvant accueillir autant de vélos dans les zones où la demande est la plus forte. La Ville de Montréal a d'ailleurs commandé en avril 36 nouvelles stations électriques et 414 vélos électriques, qui seront ajoutés à l'offre au fur et à mesure de leur réception.

UN DÉPLOIEMENT STRATÉGIQUE

Le déploiement stratégique des stations et des réseaux cyclables contribue à la qualité du service BIXI et en explique les succès en continu depuis 15 ans. L'application mobile BIXI permet de plus aux adeptes de voir en temps réel la disponibilité des vélos dans les stations, ce qui simplifie la planification des déplacements.

Depuis son lancement, BIXI a conquis des milliers d'adeptes du vélo qui contribuent au transport actif et font une différence notable au niveau de l'empreinte environnementale. En 2022, près de 9 millions de trajets ont été effectués par un demi-million de personnes. Depuis 15 ans, on estime qu'ils ont parcouru 175 millions de kilomètres, ayant ainsi permis d'éviter le rejet de 35 000 tonnes de CO 2 et la consommation de 17 millions de litres d'essence.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Boucherville et Laval. En 2023, le réseau BIXI comprendra 10 000 vélos (dont 2 600 électriques) et plus de 865 stations. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes flottes de vélopartage en Amérique du Nord.

