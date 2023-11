La politique fait partie de votre ADN? Soumettez votre candidature aux Prix du livre politique de l'Assemblée nationale!

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec lance l'appel de candidatures de la 22e édition des Prix du livre politique et propose pour l'occasion Entre les lignes, une émission qui met en vedette les personnes lauréates de la dernière édition. Laissez-vous inspirer par leur parcours et soumettez, vous aussi, votre candidature!

En plus d'offrir une vitrine exceptionnelle, les Prix du livre politique donnent la chance aux finalistes de remporter l'une des bourses totalisant 20 000 $. Année après année, ce prestigieux concours récompense des auteures et auteurs ainsi que des diplômées et diplômés de 2e et 3e cycles qui analysent la politique québécoise. Les personnes lauréates seront récompensées au printemps 2024 lors de la cérémonie de remise des prix et recevront la Médaille du Député décernée par le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Frantz Benjamin.

Catégories des Prix du livre politique

Les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale sont décernés aux auteures et auteurs de livres publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Une bourse de 6 500 $ est remise à la personne lauréate et deux bourses de 2 000 $ sont attribuées aux finalistes.

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont remis aux étudiantes et étudiants ayant soumis une thèse de doctorat ou un mémoire de maîtrise soutenu ou évalué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Quatre bourses sont attribuées : une première de 4 000 $ et une seconde de 1 500 $ dans la catégorie Thèses de doctorat, de même qu'une bourse de 3 000 $ et une autre de 1 000 $ dans la catégorie Mémoires de maîtrise.

Vous aimeriez déposer votre candidature? Faites vite! Il est possible de s'inscrire jusqu'au 26 janvier 2024! Pour connaître les règlements et les modalités d'inscription, consultez le site Web de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale ou communiquez avec Mme Sylvie Robitaille à l'adresse [email protected].

