La Pocatière se mobilise et devient « ville étudiante »

LA POCATIÈRE, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Avec plus de 1 000 étudiantes et étudiants inscrits en enseignement supérieur chaque année et afin de mieux répondre aux besoins de sa population étudiante et de renforcer son attractivité comme milieu de vie, la Ville de La Pocatière lance une initiative ambitieuse en collaboration avec son Développement économique, le Cégep de La Pocatière (CLP) et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). Réunis au sein du nouveau comité La Pocatière, ville étudiante, les quatre partenaires pocatois ont élaboré une planification stratégique échelonnée sur trois ans et dont la mise en œuvre débutera dès la prochaine rentrée.

De gauche à droite : Une conférence de presse s’est tenue lundi le 16 juin pour lancer ce projet rassembleur. Sur place étaient présents : Karine Mercier, directrice générale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), Vincent Bérubé, maire de La Pocatière, Joël Bourque, directeur de Développement économique La Pocatière et Steve Gignac, directeur général du Cégep de La Pocatière. (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Donner la parole aux étudiants

En novembre dernier, la Ville et son Développement économique ont d'abord mis sur pied un comité composé également de membres représentant le Cégep de La Pocatière et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). Leur mission commune est de rendre le milieu de vie encore plus accueillant, stimulant et attrayant pour les étudiantes et étudiants.

Au cœur de la démarche, des sondages et des groupes de discussion ont été menés cet hiver auprès des jeunes fréquentant le Cégep et l'ITAQ et ont permis de tracer les grandes lignes de leurs besoins et priorités. Transport, logement, qualité de vie, loisirs, développement durable, emploi étudiant sont les réponses qui ont alimenté la réflexion du comité et l'ont aidé à élaborer une planification stratégique 2025 à 2028.

Des actions concrètes déjà en place

La planification élaborée s'articule autour de divers axes et plusieurs actions concrètes qui ont déjà été mises en place. Un premier logo et une image de marque ont été créés pour refléter la vision d'une ville étudiante dynamique et accueillante, soulignant son enracinement, sa vitalité et son engagement envers la jeunesse et l'éducation. Il incarne une identité territoriale structurée, jeune et tournée vers l'avenir, affirmant la place des étudiants et leur sentiment d'appartenance dans leur ville d'adoption.

Également, question de faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux étudiants, le comité souhaite mieux faire connaître l'offre commerciale d'ici auprès des étudiants par différents incitatifs et rabais. De plus, un nouveau spectacle de la rentrée Festi-campus est actuellement en préparation et se tiendra également le 28 août prochain sur le terrain situé entre le Cégep et l'ITAQ.

Dans une optique de développement durable et de mobilité active, un système de vélopartage sera aussi mis en place dès l'automne 2025. Accessible aux étudiants et à la population, ce service vise à faciliter les déplacements entre les établissements d'enseignement, les lieux de résidence et les services de la ville, tout en favorisant un mode de vie sain et écologique.

Déjà engagée dans une démarche visant à offrir un cadre de vie à échelle humaine, La Pocatière multipliera les initiatives favorisant les études, l'épanouissement personnel et le sentiment d'appartenance. D'autres actions viendront bientôt renforcer cette dynamique. »

Citations :

« La Pocatière est une ville de centralité ou tradition du savoir et innovation ont toujours coexisté. Siège de la 1re faculté d'agronomie de l'Université Laval, elle est sans doute une des plus petites villes à compter deux établissements d'enseignement postsecondaire. L'objectif du concept de LaPoc - ville étudiante est de créer un sentiment d'appartenance des étudiants pour leur ville d'accueil et de faire rayonner La Pocatière comme destination étudiante de choix. »

-M. Vincent Bérubé, maire de la Ville de La Pocatière

« En tant que moteur de savoir et d'innovation dans la région, l'ITAQ est fier de jouer un rôle de premier plan dans cette initiative ambitieuse. Ensemble, nous façonnons une Ville étudiante à échelle humaine : un milieu de vie où les étudiantes et étudiants trouvent non seulement les conditions pour réussir, mais aussi un lieu où s'ancrer, s'engager et grandir au cœur de notre région. »

-M. Karine Mercier, directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

« Chaque année, plus de 65 % de nos étudiantes et étudiants proviennent de l'extérieur de la Côte-du-Sud. Ce chiffre témoigne de l'attractivité de notre Cégep et de la qualité de l'environnement d'apprentissage que nous offrons. En collaborant avec la Ville et nos partenaires, nous souhaitons renforcer cette dynamique et faire de La Pocatière un véritable milieu de vie étudiant, accueillant et inspirant. »

-M. Steve Gignac, directeur général du Cégep de La Pocatière

