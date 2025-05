SAINT-HYACINTHE, QC, le 9 mai 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et le Syndicat des professeures et professeurs de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec CSN (SPITAQ) sont heureux d'annoncer qu'une entente de principe a été conclue en vue du renouvellement de la convention collective échue depuis 2022. Celle-ci a été approuvée à 92 % par les membres du syndicat lors du vote tenu un peu plus tôt cette semaine, dans les deux campus.

Cette entente marque ainsi l'aboutissement d'un processus de négociation rigoureux de plus d'un an et demi, mené dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Tant le SPITAQ que l'Institut ont exprimé une volonté partagée d'en arriver à une entente équilibrée, qui réponde aux priorités des enseignants tout en soutenant la mission de l'ITAQ.

« Nous sommes fiers du travail accompli. L'accord reflète les efforts des deux parties pour trouver des solutions durables et mutuellement avantageuses », a déclaré Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

La prochaine étape du processus sera l'adoption officielle de l'entente par les membres du conseil d'administration de l'ITAQ, qui se réuniront en assemblée spéciale le 15 mai prochain.

L'ITAQ tient à souligner le climat constructif qui a prévalu tout au long des négociations et réaffirme son engagement envers l'excellence en enseignement, la stabilité institutionnelle et le bien-être de la communauté académique. Ainsi, c'est sur une note positive que la communauté étudiante peut se concentrer sur ses travaux et ses examens de fin d'année tout en continuant d'avoir l'appui de ses enseignants.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

