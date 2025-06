L'ITAQ et CINTECH : Ensemble pour enrichir la formation des professionnels de l'agroalimentaire grâce à de nouvelles capacités de mise à l'échelle pour les entreprises

Une offre de formations spécialisées en appertisation et validation des procédés thermiques ( process authority ) sera offerte pour renforcer les compétences liées à la sécurité alimentaire, une priorité incontournable pour les transformateurs. Cette formation outillera les participants afin qu'ils puissent agir à titre d'autorité procédés dans leur établissement, selon les normes réglementaires en vigueur.

, dans le cadre de la mise en place du chez Cintech. Ce centre regroupe en un même lieu les expertises nécessaires en fabrication, manutention, sécurité, caractérisation et analyse des poudres - un format dominant dans les formulations alimentaires. Un accès à des capacités de production depuis la cuisine commerciale jusqu'aux lignes d'industrialisation dans différents secteurs agroalimentaires, grâce aux infrastructures, de Cintech de ses partenaires industriels et de l'ITAQ. Cela permettra aux étudiants d'acquérir des compétences terrains uniques et fondatrices de leur parcours, en plus de proposer une nouvelle offre au marché pour développer des produits à l'échelle artisanale jusqu'au niveau industriel, tester le marché, adapter et valider de nouvelles formulations.

En misant sur cette approche intégrée face aux enjeux auxquels sont confrontés les principaux acteurs de la filière, l'ITAQ et Cintech veulent réduire les freins à l'innovation, induits par les incertitudes actuelles, en permettant de rapatrier l'expertise technique et technologique au Québec, tout en soutenant l'innovation, les nouvelles approches et la compétitivité de la filière agroalimentaire.

Citations

« Notre volonté commune est de favoriser la compréhension et l'adoption de nouvelles technologies, en reconnaissant le rôle essentiel de la formation dans le développement des compétences, afin de bâtir une industrie plus résiliente. »

Karine Mercier, directrice générale, Institut de technologie agroalimentaire du Québec

« Pour Cintech, il est naturel d'être en alliance stratégique avec l'ITAQ d'autant plus que la mission de celui-ci vient agir en synergie avec notre rôle de premier plan en transfert technologique. Cela permet de munir nos étudiants et nos entreprises de moyens pour devenir des générateurs de progrès technologiques depuis l'idéation jusqu'à la capacité de faire de petites productions par une mise à l'échelle. »

Jean Lacroix, Président-directeur général, Cintech agroalimentaire'

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

À propos de Cintech

Depuis 1986, Cintech, centre d'innovation et de recherche appliquée, mise sur ses expertises et technologies pour offrir des solutions sur mesure afin de répondre aux besoins des entreprises. Les experts et spécialistes de Cintech travaillent en équipe pour réaliser et accélérer les projets des entreprises et ainsi, répondre aux nouvelles attentes de la société en matière d'alimentation. Cintech met ses expertises au service des enjeux d'innovation et des besoins de l'industrie agroalimentaire. Accélérateur de technologies, Cintech offre un accès rapide aux différentes technologies dont les entreprises agroalimentaires ont besoin. Bâtisseur d'écosystèmes d'innovation, Cintech cherche à mutualiser les compétences, les ressources et les initiatives entre les différents acteurs de l'industrie agroalimentaire et les autres secteurs d'activités. Enfin, en proposant un support et des solutions adaptés aux enjeux du secteur agroalimentaire, Cintech est un générateur de progrès agroalimentaire. Pour plus d'information sur Cintech, visitez www.cintech.ca

Photo : M. Jean Lacroix, président-directeur général de Cintech et Mme Christine Ferland, directrice de la Formation continue à l'ITAQ lors du dévoilement des formations spécialisées

