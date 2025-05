L'ITAQ : vers un pôle unique dans le secteur équestre au Québec

LA POCATIÈRE, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a tenu une journée de réflexion le jeudi 22 mai dernier réunissant des acteurs clés du milieu équin au Québec. Cet événement, placé sous le signe de la collaboration et de l'innovation, visait à repenser l'avenir de la filière équine de l'ITAQ à son campus de La Pocatière afin de mieux préparer les finissants à la réalité du milieu.

La filière équine de l'ITAQ à La Pocatière - depuis 1973 et là pour rester

Quelques-uns des participant à la journée de réflexion sur la filière équipe à l'ITAQ de La Pocatière. (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Cette rencontre stratégique a rassemblé plus d'une cinquantaine de participants provenant du milieu municipal, de l'enseignement, des centres équestres et du secteur vétérinaire. Ensemble, ils ont échangé des idées, partagé leur expertise et soulevé les défis actuels et futurs. Les discussions ont mis en lumière une volonté commune de se rapprocher et de renforcer les partenariats existants. Ils ont identifié des pistes de solutions concrètes autour d'enjeux essentiels tels que le bien-être animal, le savoir-être équestre, la formation continue, les perspectives du domaine équestre au Québec et au Canada, ainsi que l'optimisation et la rentabilisation des activités de la filière équine du campus de La Pocatière.

Parmi les grandes orientations ressorties de cette journée, l'ambition de diversifier les activités de la filière afin de positionner l'ITAQ comme un pôle unique et incontournable au Québec a été largement saluée. Cette vision audacieuse s'inscrit dans une volonté de faire rayonner l'expertise québécoise dans le domaine équestre et de nourrir une fierté collective autour d'un savoir-faire en constante évolution.

« Cette journée fut une véritable bouffée d'air frais pour notre communauté. Elle confirme l'importance de travailler ensemble pour bâtir une filière équine durable, innovante et en phase avec les valeurs de notre société », a souligné la gestionnaire du complexe équin de l'ITAQ, Mme Bénédicte Lucazeau, à l'issue de la rencontre.

Vers l'avenir

L'ITAQ tient à remercier tous les participants pour leur engagement et leur précieuse contribution. Des actions concrètes issues de cette journée seront prochainement mises en œuvre pour transformer ces réflexions en projets porteurs à court et à moyen terme et en adéquation avec le milieu.

En 2028, la filière équine célèbrera son 55e anniversaire et plusieurs festivités seront proposées pour l'occasion. Surveillez nos prochaines communications à ce sujet.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Photo : quelques participants à la journée de réflexion de la filière équine

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]