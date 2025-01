GATINEAU, QC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le système de tarification du carbone et de remises des produits du Canada rend la vie plus abordable pour les Canadiens tout en réduisant la pollution. S'inscrivant dans le plan climatique du gouvernement du Canada qui fait progresser notre pays vers ses objectifs climatiques, la tarification du carbone aide à réduire la pollution de plusieurs millions de tonnes et stimule des investissements de milliards de dollars dans une économie plus propre, tout en contribuant à créer de bons emplois dans les collectivités d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que les ménages des provinces qui utilisent le système de tarification du carbone recevront leur plus récent paiement trimestriel de la Remise canadienne sur le carbone.

Une famille moyenne de quatre personnes recevra un paiement de :

450 $ en Alberta ;

; 376 $ en Saskatchewan ;

; 300 $ au Manitoba ;

; 280 $ en Ontario ;

; 190 $ au Nouveau-Brunswick;

206 $ en Nouvelle-Écosse;

220 $ à l'Île-du-Prince-Édouard;

298 $ à Terre-Neuve-et- Labrador .

Les résidents des petites collectivités et des collectivités rurales recevront un supplément de 20 % au-delà du montant de base de la Remise, en reconnaissance des besoins énergétiques accrus des résidents ruraux et de leur accès réduit à des options de transport plus propres.

Le principal avantage de la Remise canadienne sur le carbone est que tous les Canadiens d'une même province reçoivent le même montant, ce qui signifie que ceux qui polluent moins bénéficient davantage de la Remise.

La majorité des ménages reçoivent plus d'argent en remises qu'ils n'en paient dans le cadre du système fédéral de redevance sur les combustibles. Comme les ménages à faible et à moyen revenu dépensent généralement moins d'argent dans les moyens de transport et de chauffage plus polluants, ce sont eux qui bénéficient le plus des paiements de la Remise.

L'approche du Canada en matière de tarification du carbone n'a pas d'effet important sur l'inflation et le coût de la vie. En fait, une étude récente de l'Institut de recherche en politiques publiques montre que, contrairement à la croyance populaire, la tarification des émissions n'est pas à l'origine des problèmes d'abordabilité au Canada. Au contraire, la plupart des augmentations de prix des produits de première nécessité et des biens de consommation sont dues à des facteurs mondiaux tels que la flambée des prix de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement.

La tarification de la pollution au Canada fonctionne. Pour ce qui est de l'atteinte des objectifs du Canada, la tarification de la pollution contribuera à elle seule au tiers des réductions d'émissions du Canada en 2030, tout en encourageant les investissements plus verts créateurs d'emplois dans les collectivités. En date d'aujourd'hui, les émissions sont à la baisse, tandis que l'économie croît et que les emplois et les salaires augmentent.

Citations

« La tarification de la pollution est efficace. C'est le moyen le plus rentable et éprouvé de réduire les émissions, tout en remettant l'intégralité des produits directement à la population canadienne. La tarification de la pollution au Canada contribuera jusqu'au tiers des réductions d'émissions en 2030, tout en en allégeant les pressions financières sur les familles et en soutenant la lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Depuis le budget fédéral de l'an dernier, les institutions financières sont toutes tenues d'identifier correctement la Remise canadienne sur le carbone, ce qui signifie que les Canadiens sont de plus en plus en mesure de faire le lien entre ce qu'ils paient et le montant qu'ils reçoivent en retour.

Chaque année, les montants de la Remise canadienne sur le carbone sont rajustés en fonction du prix imposé sur la pollution, ce qui permet de faire en sorte que la Remise demeure harmonisée avec les produits prévus dans chaque province où la redevance sur les combustibles s'applique.

La Remise canadienne sur le carbone retourne la majorité des produits directement aux résidents de chacune des provinces où elle s'applique. Le reste des produits est redistribué dans le cadre de programmes fédéraux à des groupes susceptibles d'être affectés de manière disproportionnée par les changements climatiques, comme les agriculteurs, les gouvernements autochtones et les petites et moyennes entreprises.

Selon une nouvelle étude de l'Institut de recherche en politiques publiques [en anglais seulement] , la redevance fédérale sur les combustibles a eu un effet minime sur l'inflation, étant responsable de moins de 0,5 % des augmentations des prix à la consommation depuis 2019.

, la redevance fédérale sur les combustibles a eu un effet minime sur l'inflation, étant responsable de moins de 0,5 % des augmentations des prix à la consommation depuis 2019. Grâce au plan climatique du Canada , le gouvernement du Canada compte créer environ 2,68 millions d'emplois dans le domaine de l'énergie propre d'ici 2050, notamment au sein des secteurs des transports propres, des énergies renouvelables et du bâtiment écologique. La tarification du carbone joue un rôle clé dans ces travaux, car elle encourage les entreprises à innover et à adopter des pratiques plus saines tout en rendant les options durables plus facilement accessibles pour tout le monde.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]