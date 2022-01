Parmi les principales distinctions obtenues, mentionnons les 24 prix de l'innovation du CES et les prix du choix de la rédaction du CES 2022 décernés par la division d'évaluation des produits de consommation de USA TODAY, Reviewed, qui a aussi reconnu LG comme la marque la plus primée au CES 2022. Le téléviseur OLED de la série C2, l'AeroTower PuriCareMC, le moniteur DualUp, la barre de son S95QR ainsi que l'ensemble laveuse-sécheuse FX de LG se sont vu récompenser sur la base de quatre critères clés : innovation, technologie, design et valeur.

Comme LG est une véritable pionnière et chef de file mondiale de la technologie OLED, il n'est pas surprenant que sa toute nouvelle gamme de téléviseurs OLED ait continué de dominer le CES, elle qui a remporté le plus grand nombre de prix au CES encore cette année. Les téléviseurs OLED de LG ont remporté des prix et des récompenses de premier plan pour leur qualité de l'image, leur rendement et leurs nouvelles tailles d'écran. Le nouveau téléviseur OLED C2 de 42 po et le téléviseur OLED G2 de 97 po de LG, tous deux dotés de la technologie OLED evo de LG, comptaient parmi les modèles de téléviseurs très prisés qui ont reçu les honneurs de publications de premier plan telles que Business Insider, Mashable et Gear Patrol. The Verge a également ajouté le téléviseur OLED C2 de 42 po de LG à son palmarès Best of CES Awards 2022 en notant que ce dernier était l'une des révélations préférées par l'équipe.

Récompensée par des publications de premier plan telles que Best Products, Tom's Guide et Business Insider, l'AeroTower PuriCare de LG a été largement reconnue comme l'un des appareils ménagers les plus intéressants du CES 2022. L'ensemble laveuse-sécheuse de LG - sa plus récente solution pour la lessive dotée de la technologie Direct Drive à intelligence artificielle (DD IAMC) de LG - a également été reconnu par des publications de style de vie de premier plan, comme Good Housekeeping et Veranda.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix et les récompenses obtenus par LG au CES 2022 et pour en savoir plus sur les produits de LG présentés au CES, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com .

