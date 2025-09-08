La plus haute distinction honorifique montréalaise - Montréal annonce l'appel de candidatures pour l'Ordre de Montréal 2026

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - C'est avec fierté que la Ville de Montréal annonce sa campagne d'appel de candidatures pour l'Ordre de Montréal 2026. Plus haute distinction honorifique montréalaise, l'Ordre de Montréal contribue à faire rayonner l'engagement et les accomplissements de Montréalaises et Montréalais qui bâtissent l'identité, la force et la richesse de la métropole.

« Je fais cette invitation aux Montréalaises et aux Montréalais. Vous avez certainement dans votre réseau une personne de cœur et de valeur, qui améliore le bien-être des gens, qui se démarque dans son domaine ou qui, de façon générale, contribue à bâtir un monde meilleur. Alors, c'est le moment de la faire rayonner ! Si vous connaissez une personne inspirante et engagée dans sa communauté, qui contribue régulièrement au bien-être des gens, à la promotion du sport ou de la culture, ou encore à la réussite des jeunes ou à la recherche scientifique, n'hésitez pas à soumettre sa candidature à l'Ordre de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Autour du 17 mai de chaque année, date à laquelle Montréal a été fondée, la Ville remet les insignes de l'Ordre aux récipiendaires de l'année en cours, accueillant ainsi une cohorte de nouveaux membres. Cette distinction exceptionnelle vise à rendre hommage à des personnes issues de milieux et d'origines diversifiés qui évoluent dans des domaines d'activité variés. Leur point commun : une détermination à bâtir un monde meilleur, tout en contribuant au développement et au rayonnement de Montréal.

Bien que la période de mise en candidature soit ouverte toute l'année, la date limite pour l'édition 2026 de l'Ordre de Montréal est le 31 octobre 2025. Les candidatures reçues après cette date seront considérées pour l'année 2027. Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal ou pour soumettre une candidature, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre.

La Ville de Montréal encourage la diversité des candidatures. Elle invite notamment les personnes des milieux des affaires, scientifique, sportif, associatif, artistique, culturel et œuvrant dans des organismes publics, de l'éducation et de la santé, à soumettre la candidature d'une personne remarquable.

À propos de l'Ordre de Montréal

Créé lors du 375e anniversaire de fondation de Montréal, l'Ordre de Montréal est la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Elle vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués par :

l'éminence de leur contribution au développement de la ville;

la notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens;

la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.

