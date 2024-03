La plus haute distinction du Barreau - LA MÉDAILLE DU BARREAU DU QUÉBEC EST DÉCERNÉE À ME LUCIEN BOUCHARD, C.P., G.O.Q., AD. E.

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le Barreau du Québec annonce avec plaisir qu'il remet la Médaille, sa plus prestigieuse distinction honorifique, à Me Lucien Bouchard, C.P., G.O.P., Ad. E. Me Bouchard sera officiellement honoré lors d'une cérémonie qui aura lieu durant la Journée du Barreau du Québec, le 19 juin 2024, au Musée de la civilisation, à Québec.

Le Barreau lui remet la Médaille parce qu'il a su se distinguer, tout au long de sa carrière, par sa contribution exceptionnelle à la justice, à sa profession et au développement de la société québécoise dans le domaine du droit et de son exercice.

Natif de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lucien Bouchard a été admis au Barreau du Québec en 1964, après avoir obtenu son baccalauréat en droit de l'Université Laval, qui lui a aussi décerné un doctorat honoris causa en 2020.

Son parcours politique a marqué la société québécoise notamment à titre de premier ministre du Québec, de 1996 à 2001, mais aussi à titre d'ambassadeur du Canada en France, de secrétaire d'État du Canada puis ministre fédéral de l'Environnement et de chef fondateur du Bloc Québécois. Pendant l'exercice de ses fonctions comme premier ministre, le Québec a atteint l'équilibre budgétaire et vécu des avancées au niveau social et économique, notamment par la création du réseau des centres de la petite enfance et l'adoption de la Loi sur l'équité salariale.

Me Bouchard s'est également illustré en matière de droit commercial, de règlement de différends complexes et délicats ainsi qu'en contexte de fusions et acquisitions. Négociateur et médiateur recherché, il s'est démarqué dans le cadre de nombreux conflits majeurs en lien avec le commerce et le travail. Son expertise, ses aptitudes et sa détermination hors du commun ont souvent amené avec succès les parties à la recherche de solutions gagnantes pour tous les participants.

Il a présidé divers comités du Barreau du Québec et s'est acquitté de plusieurs mandats au sein de commissions et d'organismes liés au domaine des relations de travail. Parmi ses réalisations majeures, mentionnons son rôle de négociateur en chef pour le gouvernement du Québec, de premier président des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'éducation, de procureur en chef de la Commission Cliche sur l'industrie de la construction et de membre de la Commission Martin-Bouchard sur les secteurs publics et parapublics.

Pour ses nombreuses réalisations, ses compétences uniques et son influence sur des questions d'ordre politique canadienne et internationale, Lucien Bouchard a reçu, au fil des ans, plusieurs prix et distinctions. Parmi celles-ci, il été élu Grand officier de l'Ordre national du Québec, Citoyen d'honneur de la Ville de Montréal et Commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur en France.

Au-delà de sa contribution exceptionnelle au monde juridique et à l'histoire du Québec, Lucien Bouchard est un homme authentique, guidé par le bien commun et la bienveillance auprès des gens. Ses actions, tant personnelles que professionnelles, ont toujours visé l'amélioration du bien-être et l'avancement de la nation québécoise et des individus qui la composent. Il a fait honneur à la profession juridique et a fait rayonner celle-ci dans toutes les facettes de la société québécoise.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Renseignements: Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec