PORT-CARTIER, QC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Ressources naturelles Canada Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'heure où le Canada chemine vers une plus grande prospérité dans un souci de durabilité, tous les secteurs de notre économie peuvent contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Leurs contributions peuvent consister par exemple à écologiser les pratiques dans le bâtiment, à travailler de concert avec les collectivités pour préserver les forêts et la faune ou à moderniser nos industries de manière à utiliser des technologies plus propres et plus durables.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme totale de 10,5 millions de dollars à CARBONITY, une coentreprise d'Airex Énergie, SUEZ et Groupe Rémabec, pour son nouveau projet de transformation de résidus de bois en produits de biocharbon à valeur ajoutée séquestrant du carbone.

Une contribution de 7,5 millions de dollars provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière de Ressources naturelles Canada qui vise à favoriser la compétitivité et la transformation du secteur forestier canadien par des investissements ciblés dans des produits et des technologies de pointe. Le projet a également reçu une contribution remboursable de 3 millions de dollars dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) , qui relève de DEC. L'aide de DEC portera sur l'acquisition et l'installation d'équipements numériques de production tels que des broyeurs et des séchoirs.

Le projet prévoit la construction d'une usine où de la biomasse résiduelle sera transformée en biocharbon à valeur ajoutée. Matériau riche en carbone, fait de résidus organiques tels les plantes et le bois, le biocharbon peut servir d'amendement de sol, entre autres choses. Le biocharbon peut aussi accélérer le remplacement du charbon métallurgique, essentiel à la production d'acier, en plus de réduire les émissions de carbone associées à la fusion, une opération métallurgique.

Le projet aura des retombées avantageuses pour l'environnement et l'économie, par exemple la création de solutions de décarbonation industrielle et de séquestration de carbone qui amélioreront la performance environnementale du secteur des ressources naturelles. Plus grande que toute autre usine de biocharbon construite en Amérique du Nord et en Europe, l'usine permettra de valoriser des résidus de bois de faible valeur et des déchets forestiers sous-utilisés, y compris du bois infesté d'insectes. Elle offrira aussi des possibilités d'emplois et des débouchés pour les résidus forestiers dans la région de Port-Cartier, sans lesquels les usines locales de produits forestiers ne pourraient pas tourner.

Comme de plus en plus d'entreprises cherchent à décarboner leurs procédés de fabrication, le projet contribuera aux objectifs climatiques du Canada et au marché mondial du biocharbon, ce qui soutiendra la création de bons emplois, la croissance économique et la réduction des émissions.

Citations

« Pilier de l'économie de plusieurs villes et villages au Canada, le secteur forestier fournit des emplois et fait vivre des familles. En investissant dans des technologies et des pratiques innovantes comme celles de CARBONITY, nous ouvrons la voie à des réductions d'émissions et à des emplois de qualité dans ce secteur névralgique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Une des priorités de notre plan de relance économique est l'investissement stratégique dans les technologies propres. C'est pourquoi nous appuyons le projet d'implantation de CARBONITY, une usine de production de biochar, à Port-Cartier. En aidant les entreprises en démarrage et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous mettons la table pour les emplois de demain. »

L'honorable Pascale St-Onge

Ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Au nom de CARBONITY, coentreprise composée d'Airex Énergie, du Groupe Rémabec et de SUEZ, j'aimerais remercier le gouvernement fédéral pour son appui dans ce projet qui positionne le Canada à l'avant-scène dans le marché du biochar, une solution de décarbonation à fort potentiel. »

Michel Gagnon

Représentant de CARBONITY et chef de la direction d'Airex Énergie

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected], Ariane Joazard Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]