Animé par le coloré chimiste, Yannick Bergeron, et réalisé en partenariat avec le Département de génie chimique de Polytechnique Montréal, le record a permis aux enfants et à leurs familles de comprendre la science derrière la slime et de fabriquer leurs propres slimes. Deux recettes scientifiques étaient fabriquées dans le cadre du record et tous les participants ont pu repartir avec leurs slimes faites d'ingrédients supérieurs et hors de l'ordinaire.

Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences, raconte : « Mais quelle fierté! On peut maintenant dire que le Centre des sciences de Montréal détient un GUINNESS WORLD RECORDS®, ce n'est pas rien! Bravo à tous les participants et félicitations à toute l'équipe pour cet incroyable exploit. Avec ce record, on continue à faire notre marque en tant qu'institution scientifique, à inspirer les jeunes de partout et à stimuler un intérêt pour la science et les technologies ».

Les participants au record avaient aussi accès au Centre des sciences de Montréal pour toute la journée du 19 juin, incluant la nouvelle exposition La science derrière les records du monde.

Nouvelle exposition : La science derrière les records du monde

Pour la toute première fois au Québec, découvrez la science cachée derrière les Guinness World Records® avec cette toute nouvelle exposition ! Percez les secrets derrière chaque prouesse, écoutez les témoignages des vainqueurs et tentez d'établir de nouveaux Guinness World Records®. Défiez vos amis, votre famille ou mesurez-vous aux autres visiteurs jusqu'au 5 septembre 2022 ! Cette exposition temporaire est une production de Science North, réalisée en partenariat avec Guinness World Records et Ripley Entertainment.

Au-delà des limites humaines fait aussi son arrivée au Centre des sciences de Montréal et permet aux visiteurs de découvrir le monde passionnant des sports extrêmes. Cette deuxième exposition met les visiteurs au défi de sauter, voler, plonger et grimper tout en explorant certaines des activités les plus risquées au monde. Plongez dans les défis auxquels ces athlètes passionnés sont confrontés et repartez inspirés pour repousser vos limites personnelles!

En plus ces deux expositions offertes durant la saison estivale, le Centre des sciences offre aussi quatre expositions permanentes et deux films au cinéma IMAX® TELUS. C'est l'occasion parfaite pour découvrir la science en s'amusant avec toute la famille!

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont Telus, Volvo, Energir, Rythme 105.7 et La Presse.

SOURCE Société du Vieux-Port de Montréal

Renseignements: Pour tout renseignement : Etienne Collins, Responsable, Relations publiques, Cellulaire : 514 838-4593, [email protected] ; Source : Vieux-Port de Montréal et Centre des sciences de Montréal