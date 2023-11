MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - De gros événements de magasinage annuels auront lieu cette fin de semaine -- le Vendredi fou, le Samedi PME et le Cyberlundi. Toutefois, une majorité (65 %) de petits détaillants s'attendent à perdre des ventes au profit des multinationales et des géants du commerce en ligne, selon de nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Le Samedi PME, qui se tiendra le 25 novembre cette année, est présenté par la FCEI, en partenariat avec American Express, pour encourager l'achat local durant le magasinage des Fêtes.

« Les grands détaillants ne seront pas les seuls à afficher des prix plus bas durant cette fin de semaine : plus de 2 PME sur 5 organiseront une vente ou offriront des rabais pour célébrer le Samedi PME et tout le monde peut profiter de l'occasion pour économiser. En plus, chaque dollar local permet de garder 0,66 $ dans la collectivité, comparativement à 0,11 $ s'il est dépensé dans une multinationale », soutient François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Un sondage d'opinion publique mené par le groupe Angus Reid révèle que 40 % des consommateurs prévoient de diminuer leurs achats cette année pendant les Fêtes comparativement à l'an dernier. Si un tiers (34 %) d'entre eux comptent magasiner davantage chez les grands détaillants, seulement 16 % des consommateurs feront la plupart de leurs achats chez des petits détaillants.

Or, près de la moitié (46 %) des petites entreprises de détail dépendent du magasinage des Fêtes pour rester à flot.

« Compte tenu du coût de la nourriture, des services publics et des loyers, c'est sans surprise que de nombreux consommateurs veulent diminuer leurs dépenses durant les Fêtes cette année. Et dans une telle situation, autant magasiner judicieusement. Nous encourageons tout le monde à acheter local pour donner le coup d'envoi à la saison des Fêtes », ajoute M. Vincent.

« Nous sommes fiers de commanditer le Samedi PME afin de célébrer les entreprises indépendantes et l'importance de l'achat local dans nos communautés. American Express estime que les PME sont essentielles pour stimuler nos économies locales. Nous encourageons les consommateurs à partager la joie des Fêtes en visitant leurs PME préférées et celles qu'ils pourront découvrir durant l'événement », affirme Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des services aux commerçants, American Express Canada.

Pour en savoir plus sur le Samedi PME et obtenir des outils promotionnels gratuits, les propriétaires d'entreprise peuvent visiter JeChoisisPME.ca .

Méthodologie :

Groupe Angus Reid

En raison de l'inflation, qui était à son plus haut niveau depuis quatre décennies en 2022, et de la lente reprise économique causée par la pandémie de COVID-19, le groupe Angus Reid réalise actuellement une étude pour déterminer les habitudes d'achat des Canadiens et leur perception de l'économie sur une base mensuelle. L'étude est en cours depuis mai 2022.

Cette vague no 17 s'appuie sur un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 510 Canadiens (de 18 ans ou plus) membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué du 27 au 31 octobre 2023 en français et en anglais.

L'échantillon a été équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'études selon les données du dernier recensement. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %.

FCEI

Sondage Votre Voix - Novembre 2023 : Ce sondage a été effectué en ligne du 2 au 3 novembre 2023 auprès de 1 498 membres FCEI. Les résultats sont préliminaires. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

Samedi PMEMD

Le Samedi PMEMD est présenté par la FCEI et American ExpressMD. Des affiches et d'autres outils promotionnels sont offerts aux entreprises dans le cadre de cet événement pour encourager l'achat local.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos d'American Express Canada

American Express est une société de services mondiale qui offre à ses clients des produits, des conseils et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent au succès de leur entreprise. Fondée au Canada en 1853, American Express offre une variété de produits de consommation et d'affaires. Apprenez-en davantage sur americanexpress.ca et suivez-nous sur Facebook , X , Instagram et YouTube .

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808), Cell. : 514-817-0228, [email protected]