Lumino Santé aide les Canadiens à avoir accès aux ressources en élargissant le soutien en santé mentale



Selon un sondage de la Sun Life, près des deux tiers (60 %) des Canadiens éprouvent des problèmes de santé mentale actuellement.

Plus de la moitié (54 %) des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne reçoivent pas de soutien médical.

Le coût (25%) et la honte (23 %) sont les deux principaux obstacles qui les empêchent de demander de l'aide.

TORONTO, le 4 mars 2021 /CNW/ - Selon un sondage récent de la Sun Life, près des deux tiers (60 %) des Canadiens ont des problèmes de santé mentale. Cependant, un peu plus de la moitié (54 %) d'entre eux affirment ne pas avoir demandé de soutien médical.

« Notre pays est aux prises avec une crise de la santé mentale. Que ce soit un proche, un collègue, ou vous, les problèmes de santé mentale nous touchent tous, explique Chris Denys, vice-président principal, innovations, Lumino Santé. Nous devons nous attaquer à ce problème ensemble. Les employeurs et les particuliers peuvent tous jouer un rôle pour que le Canada soit plus résilient. »

Les problèmes de santé mentale au pays

L'anxiété (40 %) figure au sommet de la liste des problèmes de santé mentale, suivie du stress, de la dépression et des problèmes de dépendance. Le sondage de la Sun Life a permis de constater des différences entre les groupes pour ce qui est de la probabilité de vivre des problèmes de santé mentale.

Les femmes (62 %) et les personnes âgées de 18 à 34 ans (74 %) sont les groupes qui ont le plus de problèmes de santé mentale.

Les personnes de la génération Z, (soit les Canadiens ayant entre 18 et 23 ans) sont plus de deux fois plus à risque (16 %) d'éprouver des problèmes de dépendance que la moyenne nationale (7 %).

L'accès difficile aux soins est une des raisons pour lesquelles les Canadiens ne demandent pas l'aide dont ils ont besoin. Parmi les Canadiens qui vivent un problème de santé mentale et qui n'ont pas demandé d'aide, près du tiers (31 %) estiment ne pas avoir besoin de soins médicaux. Selon les conclusions de l'étude, ils sont un quart (25 %) à affirmer ne pas en avoir les moyens, et près du quart (23 %) à avoir honte de demander de l'aide.

Lumino Santé élargira l'accès aux services de santé mentale

Lumino Santé, une innovation de la Sun Life, aide tous les Canadiens à avoir accès au soutien en santé mentale dont ils ont besoin. La plateforme numérique a enregistré plus de 1 million de recherches. Le nombre quotidien de recherches a doublé depuis le début de la pandémie.



Pour répondre à l'augmentation de la demande, Lumino Santé ajoute à sa liste d'autres professionnels en santé mentale. En plus des psychologues, il sera possible de chercher des :

Travailleurs sociaux

Conseillers cliniciens

Psychothérapeutes

« Depuis le début de la pandémie, les Canadiens ont de la difficulté à avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Notre plateforme élargie est un des moyens que nous mettons en place pour faciliter l'accès aux soins pour tous les Canadiens, précise M. Denys. Lumino Santé permet de chercher des professionnels de la santé, de consulter les évaluations faites par d'autres patients et de comparer les coûts. Nous avons conçu cette plateforme pour outiller les Canadiens et combattre les préjugés qui entourent les problèmes de santé mentale. »

La plateforme compte plus de 150 000 professionnels de la santé au Canada. Parmi eux, plus de 12 000 offrent des rendez-vous virtuels. Lumino Santé lance aussi une fonctionnalité qui permet de chercher des professionnels qui offrent la prise de rendez-vous instantanée. Ainsi, les Canadiens pourront entrer en contact plus facilement avec les professionnels appropriés.

Lumino Santé se fait un point d'honneur d'offrir aux Canadiens un accès pratique aux ressources en santé mentale. Visitez Lumino Santé pour en savoir plus.

À propos du sondage

L'analyse se fonde sur les résultats d'un sondage mené par Ipsos entre le 21 et le 25 janvier 2021. Un échantillon de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus a été tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos. Les données recueillies auprès des Canadiens ont été pondérées pour que l'échantillon soit représentatif de la population canadienne réelle selon la région, l'âge et le sexe. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, si tous les Canadiens d'âge adulte avaient répondu au sondage, on évalue que sa précision oscillerait entre +/- 3,5 % à un niveau de confiance de 95 %. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les changements de méthodologie, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

À propos de Lumino Santé

Lancé à l'automne 2018, le réseau Lumino Santé est une innovation de la Sun Life. La création de cette plateforme est un moyen pour la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie d'honorer son engagement d'aider les Canadiens à atteindre un mode de vie sain. À titre de premier réseau canadien de ressources en santé, LuminoSante.ca aide les gens d'ici à trouver des professionnels de la santé à proximité en quelques clics. Le réseau leur donne aussi accès à des ressources et à des innovations qui encouragent un mode de vie sain. En 2019, Lumino Santé a gagné un prix de PwC dans la catégorie Réinventeur pour sa plateforme novatrice qui a changé le visage de l'industrie.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

