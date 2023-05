Une enquête nationale menée auprès des membres du Forum Angus Reid révèle que certains pourraient revoir à la baisse leurs projets de voyage, tandis que la plupart d'entre eux se concentrent sur l'efficacité énergétique

TORONTO, le 3 mai 2023 /CNW/ - Malgré les défis financiers posés par l'inflation et le prix élevé de l'essence, une grande majorité des Canadiens demeurent déterminés à se lancer dans une excursion routière cet été. Menée auprès des membres du Forum Angus Reid, l'édition 2023 du sondage annuel sur les projets d'excursions estivales en voiture de Toyota Canada a révélé que 74 % des les personnes interrogées planifient toujours un voyage en voiture, mais que l'efficacité énergétique et d'autres moyens de réduire les coûts sont très importants cette année.

Priorité à la réduction des coûts et des frais divers

Parmi ceux qui prévoient faire un voyage en voiture cet été, 43 % affirment que la hausse du prix de l'essence a eu un impact sur leurs projets. Et si très peu d'entre eux (8 %) ont carrément annulé leur voyage en conséquence, la plupart (35 %) prendront des mesures pour réduire leurs dépenses.

« Il est évident que les voyages en voiture constituent toujours une partie importante de la saison estivale pour de nombreux Canadiens, a déclaré Stephen Beatty, vice-président d'entreprise, chez Toyota Canada. Mais comme beaucoup ressentent actuellement la pression de l'inflation et de l'augmentation du prix de l'essence, nous constatons qu'il est de plus en plus important que les voyages en voiture soient abordables ».

Selon l'enquête, 51 % des voyageurs chercheront un hébergement moins cher, 47 % prévoiront moins de repas au restaurant, 31 % parcourront une distance plus courte, 30 % passeront moins de jours sur la route que prévu et 26 % visiteront moins d'attractions.

Les automobilistes cherchent à obtenir un meilleur rendement énergétique, mais ils ne sont pas encore prêts à adopter un véhicule entièrement électrique pour leurs excursions routières

Parmi les Canadiens qui prévoient faire une excursion en voiture cet été, 38 % considèrent le rendement énergétique comme la caractéristique la plus importante d'un véhicule (les caractéristiques de sécurité du véhicule et le volume de chargement - à 13 % chacun - sont également des facteurs pris en compte). Cependant, 78 % des Canadiens interrogés ont admis qu'ils seraient inquiets à l'idée de faire un long trajet dans un véhicule entièrement électrique ou à batterie électrique.

« Il est clair que les Canadiens veulent avoir un choix quand il s'agit de véhicules éconergétiques, d'ajouter M. Beatty. Si les véhicules électriques à batterie peuvent être des options intéressantes pour ceux qui peuvent se les offrir et qui disposent d'un endroit pour les recharger, il est clair que nous devons également offrir aux conducteurs canadiens d'autres options plus abordables qui les aideront non seulement à réduire leurs émissions de carbone, mais qui répondront également à leur budget et à leurs besoins ». Il a fait remarquer que les hybrides, les hybrides branchables et d'autres technologies à venir joueront tous un rôle important dans la réduction des émissions globales de carbone au Canada.

Les voyages de fin de semaine sont les plus populaires, l'accent étant mis sur la famille et la détente

Malgré les défis posés par l'inflation et le prix élevé de l'essence, de nombreux voyageurs espèrent se détendre (71 %), se sentir en sécurité (54 %) et rechercher l'aventure 44 %) lors de leurs voyages en voiture cet été.

Les escapades d'une fin de semaine ou d'une longue fin de semaine sont de loin le type de voyage le plus souvent planifié (67 %), environ la moitié des répondants ayant l'intention de faire moins de 10 heures de route au total. Un plus petit groupe de voyageurs déterminés (15 %) prévoit conduire pendant trois jours ou plus au cours de leur voyage.

Lorsqu'il s'agit de savoir avec qui ils prévoient voyager cet été, les membres de la famille (80 %) sont le premier choix de compagnons de voyage. D'autres emmèneront des amis (34 %), des animaux domestiques (17 %) ou des collègues de travail (3 %).

Certains points d'intérêt régionaux sont à signaler :

Un plus grand nombre de voyages pourraient commencer en Saskatchewan , 86 % des habitants de cette province affirmant qu'ils feront un voyage en voiture cet été.





, 86 % des habitants de cette province affirmant qu'ils feront un voyage en voiture cet été. Les Albertains prévoient se reposer tranquillement - et économiquement - puisque 60 % des voyageurs envisagent de dépenser moins pour l'hébergement afin de compenser les effets de l'inflation.





Les vacances en famille sont une priorité pour les voyageurs des provinces de l'Atlantique et de l' Alberta , puisque 89 % et 84 % d'entre eux, respectivement, prévoient voyager en famille.





, puisque 89 % et 84 % d'entre eux, respectivement, prévoient voyager en famille. Seuls deux tiers environ (64 %) des Manitobains prévoient faire un voyage en voiture cet été, ce qui est nettement moins que la moyenne nationale (74 %) et bien moins que la province voisine de la Saskatchewan (86 %).

Pour en apprendre plus sur le les résultats de l'enquête, allez à : media.toyota.ca/fr.

À propos de l'enquête

Telles sont les conclusions d'une enquête commandée par Toyota Canada auprès des membres du Forum Angus Reid. Elle a été menée du 5 au 10 avril 2023 auprès d'un échantillon national représentatif de n = 1 512 adultes canadiens (18 ans et plus), équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'éducation. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %. L'enquête peut être consultée en français ou en anglais.

